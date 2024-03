1 Maja do remontu

Ratusz szuka firmy, która opracuje dokumentację projektowo-kosztorysową w sprawie remontu części pasażu przy ul. 1 Maja. To inwestycja, która wygrała głosowanie w ostatniej edycji budżetu obywatelskiego.

Autorem wniosku w sprawie remontu pasażu przy ul. 1 Maja jest Józef Skonieczny. Pomysł w głosowaniu poparło 562 elblążan, co dało temu projektowi wygraną w okręgu nr 4. Urzędnicy oszacowali koszt remontu na 520 tys. złotych. Ile wyniesie ostatecznie? Dowiemy się po 13 marca, kiedy to do urzędu powinny wpłynąć oferty firm zainteresowanych przygotowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji.

Poza dokumentacją projektowo-kosztorysową firma, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązana do przygotowania wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót oraz pełnienia nadzoru autorskiego nad przebiegiem prac. Wykonawca będzie miał dwa miesiące na przygotowanie dokumentacji od daty podpisania umowy.

Zgodnie z zapisami budżetu miasta remont tej części pasażu przy ul. 1 maja jest zaplanowany w tym roku.