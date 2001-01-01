Prawie 67 tysięcy osób w Parku Wodnym Dolinka

Park Wodny Dolinka w pierwszym sezonie funkcjonowania odwiedziło prawie 67 tysięcy osób. Najwięcej jednego dnia z kompleksu skorzystało w sumie 4,4 tys. osób.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu na nasz wniosek udostępnił dane dotyczące frekwencji w pierwszym sezonie funkcjonowania Parku Wodnego Dolinka. Przypomnijmy, że kompleks został otwarty 30 czerwca, funkcjonował do 15 września, a jego budowa kosztowała ponad 90 mln zł.

Ze statystyk MOSiR za lipiec i sierpień wynika, że w sumie PW Dolinka odwiedziły 66 883 osoby. W lipcu - 32 313, w sierpniu - 32 570 osób. Frekwencja była oczywiście zależna od pogody, co widać najlepiej po rekordowych dniach. Gdy było upalnie, a jeszcze na dodatek przypadał dzień wolny od pracy, szybko wypełniał się limit osób, które mogły jednocześnie z obiektu skorzystać. Taka sytuacja miała miejsce w lipcu sześć razy, w sierpniu – pięć razy. Zresztą MOSiR w czasie sezonu zwiększył limit z 1500 do 1900 osób.

- Najwięcej osób Park Wodny Dolinka odwiedziło 2 lipca (4403 osoby) oraz 14 i 15 sierpnia (odpowiednio 4358 i 4126 osób). Największy ruch był w godz. 10-14, a także w środku tygodnia popołudniami, po godz. 16 – informuje Natalia Szrama, zastępca dyrektora MOSiR w Elblągu. - Mimo niekorzystnej pogody, która panowała tego lata, obiekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

MOSiR nie ma jeszcze pełnych danych dotyczących kosztów funkcjonowania PW Dolinka w pierwszym sezonie. Jak się dowiedzieliśmy, czeka jeszcze na faktury za prąd, podgrzewanie wody i usługi ratownicze. Jak tylko te dane spłyną, poinformujemy Czytelników o kosztach funkcjonowania kompleksu.