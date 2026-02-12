128 stulatków w województwie warmińsko-mazurskim

6 589,67 zł brutto miesięcznie wynosi obecnie świadczenie honorowe dla osób, które ukończyły 100 lat. Obecnie na Warmii i Mazurach ZUS wypłaca takie świadczenie 128 osobom, z czego 115 stanowią kobiety a 13 to mężczyźni. Jeszcze we wrześniu 2025 r. liczba stulatków w naszym województwie wynosiła 102 osoby.

Przez ponad pół wieku osoby, które ukończyły 100 lat, mogły liczyć na specjalną premię przyznawaną w drodze wyjątku. Świadczenie to przyznawane było od 1972 roku i miało stałą wysokość, odpowiadającą kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin jubilata.

– Powodowało to różnice w wysokości otrzymywanych świadczeń pomiędzy osobami, które w różnych latach je otrzymywały, ponieważ raz ustalona kwota pozostawała niezmienna przez całe życie beneficjenta, nie podlegając waloryzacji. Od 2025 roku zasady przyznawania tzw. emerytury honorowej zostały uregulowane ustawowo i wprowadzono jednolitą kwotę świadczenia dla wszystkich uprawnionych, niezależnie od daty ukończenia 100 lat – informuje Anna Grabowska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Obecnie kwota świadczenia honorowego wynosi 6 589,67 zł brutto, a kwota ta zwiększy się od marca, gdyż zostanie zwaloryzowane. Świadczenie honorowe wypłacane jest dożywotnio jako dodatek do emerytury lub renty, a w przypadku ich braku jako samodzielne świadczenie.

Rośnie liczba stulatków, którym ZUS wypłaca dodatkowy „bonus za wiek”

W całym kraju na koniec września 2025 r. liczba osób otrzymujących świadczenie honorowe z ZUS wynosiła 3 863, a już na koniec grudnia 2025 r. – 4057. Wzrost ten nastąpił także w województwie warmińsko-mazurskim. We wrześniu ubiegłego roku oddziały ZUS na Warmii i Mazurach wypłacały 102 świadczenia honorowe, a w lutym tego roku liczba ta wzrosła i świadczenie honorowe wypłacane jest już 128 osobom. Najwięcej świadczeń honorowych wypłacanych jest w województwie mazowieckim – na koniec grudnia 2025 - 693.

W województwie warmińsko mazurskim najstarsze są dwie Panie mające po 106 lat mieszkające w Olsztynie i w Nowym Mieście Lubawskim

Najstarszy mężczyzna w naszym regionie ma 103 lata i mieszka w Kieźlinach.

Dane dla województwa warmińsko-mazurskiego – luty 2026 r.

Oddział Liczba osób, które otrzymują świadczenie honorowe z ZUS Kobiety Mężczyźni Najstarsza kobieta, której ZUS wypłaca świadczenie honorowe Najstarszy mężczyzna, któremu ZUS wypłaca świadczenie honorowe Elbląg 45 40 5 106 101 Olsztyn 83 75 8 106 103

Kiedy świadczenie z urzędu, a kiedy należy złożyć wniosek?

Stulatkowie posiadający polskie obywatelstwo, którzy pobierają emeryturę lub rentę, otrzymują dodatkową wypłatę z urzędu. Decyzję o przyznaniu świadczenia honorowego wysyła właściwy organ emerytalno-rentowy, taki jak: ZUS, KRUS, Wojskowe Biuro Emerytalne, Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA czy Biuro Emerytalne Służby Więziennej. Jeżeli dana osoba ma prawo do świadczeń wypłacanych przez więcej niż jeden organ, świadczenie honorowe przyzna i będzie wypłacał ZUS.