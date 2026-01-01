25 lat z portElem. Dziękujemy!

Ćwierć wieku temu Internet w Polsce dopiero raczkował jako medium informacyjne, a my postanowiliśmy zaufać przeczuciu, że to właśnie sieć stanie się naturalnym miejscem codziennej informacji. Dziś, po 25 latach, portEl.pl jest jednym z najdłużej nieprzerwanie działających lokalnych portali informacyjnych w Polsce.

Skąd wziął się pomysł na wydawanie gazety internetowej? Pamiętajmy, że w 2001 roku nie było to tak oczywiste, jak dzisiaj. Na palcach jednej ręki można policzyć wydawnictwa, które wtedy postanowiły publikować swoje treści wyłącznie w Internecie. Decyzja o takim rozwiązaniu wynikała z przeczucia, że przyszłość prasy leży w sieci. Jest to bowiem medium, które pozwala na błyskawiczne i niskokosztowe dotarcie z informacją do Czytelnika. Niby oczywiste, ale to my mamy tę satysfakcję, że jesteśmy wśród pionierów wydawców prasy internetowej w Polsce. Po 25 latach śmiało możemy powiedzieć, że przecieraliśmy trudny szlak, na którym zawsze mogliśmy liczyć na przychylność naszych wspaniałych Czytelników.

Przez te 25 lat zmieniały się technologie, trendy i sposoby konsumowania informacji, ale jedno pozostawało niezmienne – codzienna obecność portElu i koncentracja na sprawach lokalnych. Bez przerw, bez „restartów”, bez znikania na lata.

Skąd wzięła się nazwa naszej gazety? Najprościej napisać: z gry słów – portal, port i Elbląg. Cieszy nas, że wiele osób używa w naszym mieście słowa portel w znaczeniu portalu internetowego. Czytelników przywitaliśmy 1 stycznia 2001 roku artykułem o narodzinach nowego elblążanina Przemysława Orłowskiego, któremu również dzisiaj przy okazji składamy urodzinowe życzenia. Wcześniej artykuły o Elblągu w Internecie pojawiały się sporadycznie na stronie elblag.pl, która do dziś ma z portElem wiele wspólnego.

Przez 25 lat na portEl.pl ukazało się ponad 147 tysięcy artykułów, miliony komentarzy internautów, prawie 13 tysięcy galerii z naszymi fotoreportażami. Odbyło się siedem edycji Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu oraz 23 edycje konkursu Fotka Miesiąca, który tworzycie właśnie Wy, Drodzy Czytelnicy. Za każdą z tych liczb stoją lokalne historie, emocje, spory, radości i problemy – codzienne życie Elbląga zapisywane w artykułach przygotowywanych przez naszych dziennikarzy

25 lat to piękny jubileusz, ale też zobowiązanie. Internet i media nadal się zmieniają, a my chcemy zmieniać się razem z nimi. Dlatego codziennie dokładamy starań, aby pozostać blisko Elbląga i jego mieszkańców.

Dziękujemy Wam, za Wasze zaufanie, za pochwały, a także za krytykę. Wszystkie opinie bierzemy sobie mocno do serca, starając się codziennie rzetelnie przekazywać Wam informacje o tym, co dzieje się w Elblągu i regionie elbląskim. Mamy nadzieję, że spędzicie z nami kolejne lata w poczuciu dobrze poinformowanych internautów.

Dziękujemy też wszystkim, którzy przez te wszystkie lata tworzyli i tworzą portEl.pl, bo bez Was nie byłoby tego jubileuszu.

W roku 25-lecia portElu zapraszamy do udziału w wydarzeniach, które dla Was przygotowaliśmy. Już 14 stycznia na godz. 18 na wernisaż Fotka Miesiąca w Centrum Spotkań Europejskich Światowid (wstęp wolny). O pozostałych jubileuszowych inicjatywach przeczytacie oczywiście na portElu.

Wydawca i Redakcja portEl.pl