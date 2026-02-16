Final Four mistrzostw Polski w Elblągu?

Piłkarki ręczne Energi MKS Truso Elbląg znalazły się w gronie czterech najlepszych drużyn juniorskich w Polsce i bardzo by chciały wywalczyć mistrzostwo przed własnymi kibicami. - Staramy się o organizację Final Four w Elblągu - mówi prezes Truso Wojciech Samulewski.

16 lat minęło od ostatniego medalu szczypiornistek MKS Truso. W 2010 roku, za czasów śp. trenera Jerzego Ringwelskiego, juniorki wywalczyły mistrzostwo Polski. Teraz historia może się powtórzyć, bo drużyna Marty Czapli zagra w Final Four mistrzostw Polski. Przypomnijmy, że w miniony weekend nasz zespół wygrał wszystkie ćwierćfinałowe mecze w Zabrzu i z pierwszego miejsca awansowała do kolejnego etapu.

- Jesteśmy ogromnie szczęśliwe z awansu do najlepszej czwórki w kraju, a emocje, które nam towarzyszą, są wręcz nie do opisania. Cały turniej potoczył się dokładnie tak, jak sobie wymarzyłyśmy. Wygrałyśmy wszystkie trzy spotkania, zaskakując nie tylko wszystkich wokół, ale także same siebie. Zagrałyśmy zespołowo i udowodniłyśmy, że jesteśmy drużyną, która w pełni zasługuje na walkę o medal. Jako kapitan chciałabym w imieniu całego zespołu jeszcze raz podziękować dziewczynom, które podjęły trudną decyzję o rezygnacji ze swojej studniówki na rzecz drużyny. Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że mogę być częścią drużyny, która walczy o marzenia niezależnie od okoliczności. Ogromne podziękowania kierujemy również do naszych kibiców, którzy są z nami i wspierają w każdej ważnej dla nas chwili - powiedziała Nikola Jankowska.

- Razem z dziewczynami z drużyny podjęłyśmy decyzję, że chcemy zagrać o awans do Final Four. Wiedziałyśmy, jak ważne są te mecze i że drużyna nas potrzebuje. Nie była to łatwa decyzja, bo studniówka to wyjątkowa chwila, którą każdy maturzysta powinien przeżyć ale są sprawy ważne i ważniejsze. Wiedziałyśmy jak ważne jest to dla każdej z nas jak i trenerów. Ten weekend był pełen emocji, adrenaliny i wspólnej walki do końca. Jesteśmy szczęśliwe i dumne z całej drużyny, nie żałujemy podjęcia takiej decyzję, a wręcz była to jedna z lepszych w naszym życiu. Chcemy też bardzo podziękować naszym rodzicom i trenerom za zorganizowanie naszej własnej studniówki. Było cudownie - dodały maturzystki.

Klub chciałby, aby turniej odbył się w Elblągu, jednak trzeba spełnić szereg warunków.

- Staramy się o organizację Final Four w Elblągu - mówił prezes Energi MKS Truso Wojciech Smaulewski. - W tej chwili trwają prace dotyczące obiektu sportowego i wymagań, które narzuca Związek Piłki Ręcznej w Polsce. W hali MOS wymagania będzie bardzo ciężko spełnić, jednak w okrojonym układzie i przy dużej przychylności ZPRP może się udać. Jest też hala przy al. Grunwaldzkiej, jednak w terminie kiedy ma się odbyć turniej Final Four, będą tam mistrzostwa Polski w tańcach. Podejmujemy rozmowy, czy da się zamienić obiektami, jednak turniej tańca jest na zaawansowanym etapie organizacji, więc wątpliwe, żeby to się udało. Podstawowym warunkiem, którego nie jesteśmy wstanie spełnić to 40 metrów ledowych band reklamowych, które trzeba ustawić naprzeciwko kamer. W hali MOS, przy stoliku sędziowskim, jest wąsko i nie mamy jak tego zrobić. Możemy wstawić pojedyncze bandy i ewentualnie na bokach, przy bramkach. Trzeba też rozłożyć teraflex. Teoretycznie można go przewieźć z hali przy Grunwaldzkiej i zamontować, ewentualnie zorganizować to przez ZPRP. Piszemy wniosek, mamy czas, by go wysłać do wtorku do godz. 12. Jeśli związek przyzna nam organizację, to staniemy na głowach, by wszystko się udało - dodał Wojciech Samulewski.

Decydujący o medalach turniej ma się odbyć za niespełna dwa tygodnie. Wiadomo, że Elblążanki zmierzą się o wejście do ścisłego finału i walki o złoto z AZS AWF Warszawa. W drugim meczu Agrykola Warszawa rywalizować będzie z Koroną Handball Kielce.