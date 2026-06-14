Ach wiosna! Fotką Maja

Fotką Miesiąca za maj 2026 roku zostało zdjęcie o tytule "Ach Wiosna". Otrzymało najwięcej głosów konkursowego jury, w nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy!

Chociaż na majową edycję konkursu Fotka Miesiąca wpłynęło 85 zdjęć, to w naszym konkursie pod uwagę braliśmy tylko te fotki, które wyszły z poczekalni i związane były z Elblągiem. Wygrała fotka z tytułem "Ach wiosna", wykonana przez Urzędem Miejskim. To ona zdobyła najwięcej głosów jury.

- To miejsce i posąg zna każdy Elblążanin, ale tylko przez dosłownie kilka tygodni w roku można je uwiecznić w takiej kwiatowej scenerii i za to należą się autorowi/autorce brawa. Fotka świetnie nadaje się do promocji naszego miasta, np. do kalendarza w formacie pionowym na 2027 rok - uzasadnia wybór Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl

W nagrodę autor/autorka otrzymuje 500 zł ufundowane przez prezydenta Elbląga. Gratulujemy! Prosimy laureata/laureatkę o mailowy kontakt z redakcją Elbląskiej Gazety Internetowej portel.pl- redakcja@portel.pl. Wówczas podamy nazwisko zwycięzcy.

Laureatów nagród specjalnych (od stycznia do grudnia 2026 r.) wybiera jury w składzie: Włodek Gęsicki, wydawca portEl.pl i przewodniczący jury, Rafał Gruchalski, redaktor naczelny portEl.pl, Magdalena Tomaszewska, dyrektor Biura Prezydenta Miasta, Jacek Żukowski z Zespołu Prasowego Biura Prezydenta Miasta oraz Anna Dembińska, fotoreporter portEl.pl. Nagrody specjalne mogą, ale nie muszą pokrywać się z „Fotką miesiąca”. Regulamin specjalnej edycji konkursu Fotka Miesiąca znajdziecie tutaj.

Co miesiąc laureat konkursu będzie otrzymywał 500 zł, a na wernisażu Fotka Miesiąca ogłosimy laureata Fotki Roku, który otrzyma 3000 zł! Wszystkie nagrody ustanowił prezydent Elbląga Michał Missan.

Środki przekazywane przez prezydenta Elbląga w całości przeznaczone są na nagrody dla naszych Czytelników.