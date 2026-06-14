UWAGA!

----

Między "Nie wierzę politykom" a "Jeszcze będzie przepięknie"

 Elbląg, Od prawej Tomasz Lipiński i Mirosław Pęczak,
Od prawej Tomasz Lipiński i Mirosław Pęczak, fot. Anna Dembińska

Od 12 do 14 czerwca trwa 18. edycja Festiwalu Ogrody Polityki w Elblągu, organizowanego przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik Polityka. W sobotę odbyło się m. in. spotkanie „Jeszcze będzie przepięknie” z Tomaszem Lipińskim wokół jego biografii. Zobacz zdjęcia z sobotnich wydarzeń.

Zaznaczmy, że w sobotę rano odbył się rejs przyrodniczy przez pochylnie Kanału Elbląskiego i spotkanie autorskie ze Stanisławem Łubieńskim, laureatem Paszportu POLITYKI 2025 za książkę "Dwanaście srok za ogon” Wieczorem Ogrody Polityki powróciły na elbląską starówkę. Spotkanie z Tomaszem Lipińskim poprowadził Mirosław Pęczak z Tygodnika Polityka. O czym między innymi mówił muzyk znany z takich formacji jak Tilt i Brygada Kryzys?

 

O PRL-u

- Byliśmy w tedy dużo bardziej egalitarnym społeczeństwem i to była jedna z bardziej pozytywnych rzeczy – mówił Tomasz Lipiński. Wspomniał też o swego rodzaju bezpieczeństwie socjalnym tamtych lat. – Po drugiej stronie była opresja, była cenzura, było takie wszechogarniające poczucie, ciężar, który nas przygniata. Tak jakbyśmy byli cały czas przygnieceni jakąś prasą, a wajcha do tej prasy jest w Moskwie. Byliśmy ciągle dręczeni przez Milicję Obywatelską. Jak się było nastolatkiem i poszło wieczorem przez Warszawę to na sto procent było się zatrzymywanym, legitymowanym, dręczonym pytaniami. System był opresyjny, szalenie zbiurokratyzowany, niewydajny, nieprzyjazny... – wymieniał autor i muzyk.

 

O celebrytach i o popularności

- Kończę w tym roku 71 lat, to jest taki wiek, który upoważnia do spojrzenia na siebie wstecz z dystansem, przynajmniej dobrze by było. Patrząc z dystansem widzę, że moja droga była bardzo dziwaczna, bo niewiele energii w życiu włożyłem w to, żeby to, co robię, było popularne. To jest oczywiście idiotyczne, bo to jest zaprzeczenie istoty funkcjonowania w show biznesie. Przez prawie 41 lat miałem dosłownie kilka teledysków, to jest absurd i to jest nienormalne. Większość działań promocyjnych podejmowałem z konieczności zarabiania pieniędzy (...). Próbuję sobie to wyjaśnić tym, że ja się wychowałem w środowisku inteligencji twórczej i jako dziecko poznawałem ówczesnych celebrytów. To doświadczenie pozbawiło mnie jakichkolwiek złudzeń co do sławy, co do wymiaru jej zawartości. Ci celebryci, popularni, sławni, rozpoznawani, w wielu przypadkach byli po prostu mało interesujący. Dziwiłem się, jak to się dzieje, że są popularni i nigdy popularność nie była moim celem. Tak sobie wymyśliłem od początków na tej drodze, że będę robił to, co będę robił, tak jak będę chciał, kierując się swoim instynktem, swoimi potrzebami.

 

  Elbląg, Wieczorny Klub Komediowy,
Wieczorny Klub Komediowy, fot. Anna Dembińska

„Nie mów mi, o czym mam mówić”

Można pomyśleć, że w Ogrodach Polityki mało jest polityki, ale kiedy już się ona pojawi, to potrafi wzbudzić emocje. Tak stało się, gdy Tomasz Lipiński opowiadał o obawach swojej śp. ojca, że władzę w Polsce zdobędzie skrajna prawica.

- Tomek, mów normalnie, nie mów o polityce, o swojej twórczości... – rzucił z sali jeden z uczestników spotkania.

- Wiesz co, będę mówił o tym o czym będę mówił. Jak będziesz chciał mi zadać jakieś pytanie, to ci chętnie na nie odpowiem, ale nie mów mi, o czym mam mówić – odpowiedział muzyk, co spotkało się z brawami ze strony uczestników.

Tematów podczas 1-5- godzinnego spotkania było oczywiście znacznie więcej. Na koniec Tomasz Lipiński wykonał też kilka utworów, zagrał i zaśpiewał między innymi „Jeszcze będzie przepięknie”. Oby rzeczywiście było, mimo podziału i różnic w społeczeństwie, napięć, współczesnych zagrożeń, o których też przecież była ta sobotnia rozmowa.

 

Komedia, literatura, muzyka

Sobotni wieczór zakończył Klub Komediowy z Tomaszem Stawiszyńskim, filozofem, autorem bestsellerowych książek. Na niedzielę zaplanowano z kolei podwieczorek literacki Książki na lato z prof. Bernadettą Darską, literaturoznawczynią i Sylwią Chutnik, pisarką. Ogrody Polityki w Elblągu zwieńczy koncert Arka Jakubika Romeo i Julia Żyją. Więcej o programie tutaj.

TB

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Między \"Nie wierzę politykom\" a \"Jeszcze będzie przepięknie\"
Między \"Nie wierzę politykom\" a \"Jeszcze będzie przepięknie\"
Między \"Nie wierzę politykom\" a \"Jeszcze będzie przepięknie\"
Między \"Nie wierzę politykom\" a \"Jeszcze będzie przepięknie\"

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Przecież cały ten kraj i to społeczeństwo, można podsumować jedną prostą wyliczanką, nie trzeba robić paneli dyskusyjnych przez 3 dni. Oto wyliczanka: służba zdrowia rozsypana, rynek pracy rozsypany, dzietność i ogólna sytuacja demograficzna rozsypana, ceny energii rozsypane, ceny nieruchomości rozsypane, system zabezpieczeń społecznych rozsypany, budżet a zwłaszcza deficyt rozsypany, rozwarstwienie społeczne jeśli chodzi o różnice zarobków rozsypane, edukacja rozsypana. sądownictwo rozsypane i wyroki sądowe rozsypane, przekaz medialny rozsypany. Przecież Polska, jako kraj ma przed sobą bardzo nieciekawą przyszłość i wszystko zmierza w jednym kierunku. Łajba tonie i nic jej nie uratuje, ile byśmy imigrantów nie sprowadzili i miliardów deficytu nie wygenerowali. Polska się zwija i tyle. Lepiej nie będzie.
  • Politycy to byli kiedyś, dzis nawet trudno znaleźć właściwą nazwę, tylko ktos niestety ich wybiera.....
  • Ogolnie 1 świetny komentarz podsumuwujacy tą beznadzieję, dla swoich mają i rozdają wszystko a dla reszty ochłapy
  • dlaczego katoprawica i kler mają lepkie ręce do pieniędzy polskich podatników
  • No jak łajba tonie? - przecież cały czas trąbią wszedzie, piszą w prasie, pieją w telewizji, że jesteśmy najlepiej rezwijającym się krajem w Europie I to od kilku lat, to co od tego rozwoju toniemy? Polityka I ludzie którzy w tej polityce siedzą to beszczelni kłamcy, patrzą ci w oczy I mówią wszystko to co chcesz ususłyszeć, to są klauni, bajko- pisarze I opowiadacze głupot w które już dawno nie wierzą, ale mogą nam je opowiadać bez końca- nie mam do nich żadnego szacunku I zawracanie sobie głowy ich wysłuchiwaniem oznaczaloby utratę szacunku dla samego siebie. Polityka to oszustwo z którego żyją tylko ci co ją nakręcają- słuchacze to pożyteczni idioci którzy w to wierzą- i jeszcze chcą o tym dyskutować
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    Dziekuję postoję(2026-06-14)
  • Zrób coś jeden z drugim, pozamiatał podwórko, zorganizuj konkurs dla dzieci na trzepaku i kup cukierki, zagraj na gitarze na trawniku przed blokiem. W narzekaniu mistrzowie świata tylko nawet eliminacji byście nie przeszli w działaniu
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    2
    aż się nie chce czytać(2026-06-14)
  • @Łajba tonie - Państwo opiekuńcze się sypie. Trzeba się wysilić i zbudowć coś lepszego.
  • To jeszcze jeden dowód, że lepiej dla śpiewaków gdy zostaną przy śpiewaniu bo jak to w powiedzeniu pewnym było do tej pory o tym, że jest..... wiedzieli tylko najbliższe kumple teraz wiedzą wszyscy którzy go słuchali..... Smutne to wszystko
Reklama
 