Aktywny rok dla MOSiR-u

O podsumowaniu minionego roku, planach na 2024 rok i aktywności elblążan rozmawiamy z Markiem Kucharczykiem, dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Elblągu. Zobacz też film.

- Jaki był 2023 rok dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji?

- Z całą pewnością intensywny jak zawsze. Z każdym rokiem staramy się, aby z przygotowanej przez nas oferty mogli skorzystać wszyscy elblążanie. Statystycznie można powiedzieć, że codziennie wychodziliśmy z inicjatywą, zaczynając od codziennych zajęć w ramach programu „Aktywuj się z MOSiR-em”, aż do średnich i większych imprez. Do szeroko rozumianej aktywności zachęcaliśmy mieszkańców w każdej części miasta.

- W jakich wydarzeniach elblążanie mogli wziąć udział?

Oprócz wydarzeń wiodących, czyli Biegu Piekarczyka, Biegu Niepodległości, Bażantarnia Jump&Run, Wyścigów Smoczych Łodzi czy Festiwalu Sportów Wodnych, organizowaliśmy te mniejsze. Różnego rodzaju festyny, wycieczki i zawody rowerowe, biegi na orientację, ferie i wakacje z MOSiR-em, Andrzejki w Wodzie czy amatorskie ligi. Oprócz tego oczywiście nasza stała oferta zajęć „Aktywuj się z MOSiR-em”.

- Jedną z nowości był Elbląski Bieg Nocny pod Gwiazdami. Jak się przyjął i czy w kalendarzu imprez na przyszły rok znajdzie się druga edycja?

- Bieg Nocny pokazał, że jest spore zapotrzebowanie na tego typu imprezy w Elblągu i duże zainteresowanie nimi. To pierwsza edycja, ale na pewno nie ostatnia. Miejsca rozeszły się w błyskawicznym tempie, a w wydarzeniu wzięła udział maksymalna liczba uczestników. W przyszłym roku limit na pewno zwiększymy. Warto podkreślić, że w imprezie wzięli udział biegacze nie tylko z Elbląga, ale i okolicznych miast i miejscowości.

- MOSiR w liczbach, jak wyglądają statystyki imprez i wydarzeń w tym roku?

- 2023 rok był dla nas rekordowy. Zorganizowaliśmy ok. 200 imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, w których wzięło udział ponad 68 tysięcy mieszkańców. Nasze obiekty łącznie odnotowały prawie 600 tysięcy wejść. Przykładowo, z zimowych ferii skorzystało 4 200 osób, a z oferty wakacyjnej ok. 22 tysiące mieszkańców. Podczas Miejskich Wycieczek Rowerowych czy Festynu z okazji Dnia bez Samochodu wykręciliśmy łącznie ponad 545 kilometrów. Cieszy nas, że w organizowanych imprezach sportowych, największe rekordy frekwencji biją dzieci. To tylko garść informacji, tych liczb jest oczywiście więcej.

- W ostatnim czasie słychać dużo pozytywnych opinii o MOSiRze. Co jest dla Was najistotniejsze?

- Rzeczywiście dociera do nas dużo pozytywnych informacji zwrotnych, czytamy je w komentarzach pod postami czy artykułami, dostajemy wiadomości, słyszymy bezpośrednio od uczestników. To jest bardzo miłe, ponieważ nic nas lepiej nie motywuje. Oczywiście dostajemy nie tylko same pochwały, ale jeśli krytyka jest konstruktywna, to wyciągamy wnioski i staramy się poprawiać niedociągnięcia. Ważne jest dla nas również to, że naszą pracę doceniają również władze. W mijającym roku MOSiR otrzymał dwie ważne nagrody: od Prezydenta Elbląga Witolda Wróblewskiego za zasługi w promowaniu aktywności fizycznej wśród mieszkańców Elbląga, bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także dobrą współpracę ze środowiskiem sportowym oraz od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za współpracę z elbląskimi instytucjami kultury. Cieszymy się, że jesteśmy naprawdę dobrze postrzegani. Ściśle współpracujemy też z elbląskimi klubami sportowymi, których zawodnicy codziennie korzystają z miejskich obiektów. Wspieramy także organizację wszelkich zawodów, turniejów, za co również otrzymujemy wyróżnienia właśnie od władz tych klubów.

- Czy i jak udaje się przekonać mieszkańców do ruchu i wszelkiej aktywności fizycznej?

- Myślę, że kluczem jest właśnie to, że słuchamy mieszkańców, widzimy co im się podoba, z jaką informacją do nas wracają czy jak wypełniają się zapisy. Do tego odpowiednia oferta, wychodzenie z inicjatywą i spełnianie oczekiwań każdej grupy odbiorców. Pamiętamy o wszystkich: o dzieciach, młodzieży, osobach w średnim wieku, seniorach. Należałoby tu wspomnieć o pandemii i jej skutkach, ponieważ w mentalności mieszkańców długo była obawa i odizolowanie, co okazało się trudne do przeskoczenia. Naszą ofertą zmotywowaliśmy ludzi do wyjścia i przekonania się na nowo do szeroko rozumianej aktywności. Zachęcamy i będziemy zachęcali do aktywnego trybu życia, to nasze główne zadanie.

- Ostatnio poprosiliście mieszkańców o to, aby przesyłali swoje pomysły na wydarzenia sportowo-rekreacyjne. Ile zgłoszeń otrzymaliście i czy możemy zdradzić, jakie to były pomysły?

- Liczymy się z opinią mieszkańców, kalendarz na przyszły rok mamy już opracowany, myślimy też nad nowościami, ale chcielibyśmy jeszcze lepiej wsłuchać się w potrzeby elblążan, zobaczyć czego z ich perspektywy brakuje, jakiego wydarzenia w Elblągu nie było. Dotąd otrzymaliśmy 20 zgłoszeń i trzeba przyznać, że kilka z nich pokrywa się z naszą wizją i z tym, co mieliśmy w planach na przyszły rok. Kilka było dla nas zaskoczeniem, a jeszcze inne mogą okazać się trudne w realizacji ze względu na ich finansowanie. Zgłoszenia dotyczyły między innymi Maratonu Zumby, Zawodów Rowerowych na Orientację, Nightskatingu czy kolejnego tematycznego biegu np. typu runmageddon.

- Jakie są plany na 2024 rok?

- Po pierwsze udoskonalanie stałych imprez, które wpisały się w nasz kalendarz. W 2024 roku będziemy świętować dwa jubileusze: 10. edycję Biegu Niepodległości i 15. Bieg Piekarczyka. Mamy też kilka nowych pomysłów, nad którymi powoli pracujemy. Na pewno chcielibyśmy bardziej wykorzystać Tor Wrotkarki wiosną i latem, ale również nawierzchnię rolkowiska na Lodowisku Helena, która została opłacona z Budżetu Obywatelskiego. Myślimy tutaj o zawodach wrotkarsko-rolkarskich. Po głowie chodzi nam również zorganizowanie zawodów lub konkurencji, które odbywałyby się między szkołami podstawowymi i przedszkolami. Mogę już zdradzić, że na początku roku zorganizujemy na basenie Dolinka zawody pływackie dla dorosłych. Tego do tej pory nie było, a wiemy i słyszymy, że zapotrzebowanie na tego typu imprezę w Elblągu jest. Planujemy także maraton pływacki. W trakcie roku będziemy odkrywać kolejne karty i odsłaniać nasze nowości.

- Początek roku to również przygotowania do ferii zimowych. Czy wzorem lat ubiegłych dzieci i młodzież będą mogli skorzystać ze specjalnej oferty MOSiR?

- Oczywiście. Dzieci i młodzież, które zostają w mieście będą mogły liczyć na bezpłatną, atrakcyjną ofertę podczas zimowych ferii. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie przygotowali czegoś nowego, ale to niech na ten moment zostanie niespodzianką. Do dyspozycji najmłodszych będą nasze obiekty, a na nich specjalnie przygotowane atrakcje. Z pewnością dzieci nie będą się nudzić.

- Czego można Wam życzyć w przyszłym roku?

- Przede wszystkim tego, aby nie zabrakło nam tej energii i determinacji do szerzenia idei sportu i rekreacji w Elblągu. Żebyśmy podtrzymywali zaufanie, jakim obdarzają nas mieszkańcy i żebyśmy potrafili zaskakiwać. Działamy dla elblążan, więc chcielibyśmy widzieć jeszcze więcej uśmiechniętych i zadowolonych osób, abyśmy wiedzieli, że to, co robimy, ma sens. Myślę, że jest to dobry moment na to, aby podziękować elblążanom za miniony rok i mam nadzieję, że w 2024 również będą aktywnie uczestniczyć w naszych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych.

