UWAGA!

----

Armia wzywa na kwalifikację

 Elbląg, Dzisiaj w powiecie elbląskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa,
Dzisiaj w powiecie elbląskim rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa, fot. Anna Dembińska

W środę (18 lutego) rozpoczęła się w powiecie elbląskim kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 10 marca, a obowiązkiem objętych jest 400 osób. Kto może spodziewać się wezwania? Zdjęcia.

Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku obejmuje kilka grup osób: mężczyzn urodzonych w 2007 r., mężczyzn urodzonych w latach 2002-2006, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także tych, którzy w latach 2024-2025 zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej i chcą zmienić kategorię. Obowiązkowi stawienia się przed komisją podlegają osoby zameldowane na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gmin: Pasłęk, Tolkmicko, Młynary, Elbląg, Milejewo, Gronowo Elbląskie, Godkowo, Markusy oraz Rychliki.

- Rocznik podstawowy to 2007, czyli obywatele, którzy kończą w tym roku 19 lat. Oczywiście mogą stawić się ochotnicy od 18 roku życia i mogą to zrobić każdej chwili, w każdej komisji lekarskiej, by otrzymać kategorię zdrowia - wyjaśnia mjr Adrian Pocałujko, szef Wydziału Uzupełnień i Mobilizacji, zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu.

Kwalifikacja dotyczy też kobiet, jednak tutaj ważne są umiejętności, które z punktu widzenia armii mogą przydać się w służbie wojskowej.

- Kobiety mogą stawić jako ochotniczki, ale ważne dla obronności państwa są kwalifikacje związane na przykład z medycyną, psychologią, czy pielęgniarstwem. Wówczas mają one taki obowiązek – zaznacza mjr Adrian Pocałujko.

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa w 2026 roku dotyczyła więc będzie kobiet urodzonych w latach 1999-2007, które posiadają lub kończą naukę (studia/szkoły policealne) na kierunkach przydatnych w wojsku. Dziś na komisję przy ul. Węgrowskiej stawić się musiała m.in. pani Oliwia.

- Ukończyłam w tym roku studia na kierunku weterynaria i z tego powodu dostałam wezwanie na kwalifikację wojskową. Otrzymałam kategorię A. Wszystko odbyło się bez stresu i było profesjonalnie przygotowane – mówi pani Oliwia.

 

Kwalifikacja wojskowa obejmuje sprawdzenie tożsamości, badania psychologiczne i lekarskie oraz wydanie orzeczenia o kategorii zdolności: A, B, D lub E. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub opcjonalnie paszport, dokumentację medyczną oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie. Stawiennictwo jest obowiązkowe. Podkreślmy, że kwalifikacja wojskowa nie jest tożsama z poborem do wojska.

- Jeżeli chodzi o kwalifikację wojskową, jest to obowiązek, ale nie wiąże się on z pełnieniem służby wojskowej. Osoba, która się nie stawi i nie usprawiedliwi swojej nieobecności może zostać doprowadzona przez policję bądź nałożona może być grzywna na taką osobę – dodaje mjr Adrian Pocałujko.

Kwalifikacja w powiecie elbląskim potrwa do 10 marca, potem rozpocznie się w Elblągu i powiecie braniewskim. Osoby, które chciałyby związać się z wojskiem mogą też podczas kwalifikacji zapoznać się z opcjami, jakie mają w tym zakresie do wyboru.

daw

A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

Armia wzywa na kwalifikację
Armia wzywa na kwalifikację
Armia wzywa na kwalifikację
Armia wzywa na kwalifikację

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Czas na obowiązkową służbę wojskową ! Nie sondaże kto za kto przeciw bo każdy musi znać obowiązek obrony kraju a nie uciekać za granicę ! Nikt wojny nie chce i na nią nie czeka ale gdy przyjdzie i do nas to trzeba mieć nabiał w gaciach.
  • to nie NASZA wojna, niech sejm, senat, radni, księża, wazni dyrektorzy, promineci idą ze swoimi niech dadzą przykład jak... ; ) pozdro dla kumatych!
  • Na tego neo namiestnika nie ma co liczyć !!!!!
  • Wojsko? A w życiu! Nikt mi nic złego nie zrobił, nie mam po co umierać za politykę, gdy bedzie trzeba obronie swoją rodzinę tyle i aż tyle, reszta niech walczy o swoje "sztandary" ja mam swój proporczyk; )
  • a pocałujcie mnie w nos!
  • nic typie
  • Jeśli armią kieruje trzech generałów Bieńków, nie posiadających moralnego prawa do noszenia munduru, to tylko pokazuje ile warte jest to wszystko. Wstyd. Oczywiście po roku od wyroku sądu, wyrok uległ tzw. "zatarciu". Matrix, jeden wielki matrix. Wszystkie Bieńki za to, co robili po pijaku, powinni zostać usunięci z armii i oddać pieniądze. A Kosiniak z Dudą jeszcze ich awansowali. Co za ludzie... co za kraj...
  • A kto mówi o wojnie w Ukrainie ? Co do udziału w wojnie parlamentarzystów też jestem za ale ktoś musi kierować państwem także podczas wojny dlatego takie jest prawo ! Wojsko i przeszkolenie nie jest wojną i nie musi być ! Ja byłem w wojsku w1983/85 i jakoś do dziś wojny nie ma ! Ale jak będzie to wiem co znaczy rozkaz i wzajemną pomoc a Ty ? Już zdecydowałeś że zostawisz stara matkę i uciekniesz ! Nie tędy droga bo i ciebie w potrzebie zostawią....
  • "Czas na obowiązkową służbę wojskową !" - Czas na lekarza.
  • a słyszałem, co by można było i bez lekarza temat zamknąć. Dla myślących i się nie dających rozwiązania są, bo były. Od dawna powstałe dla króliczych kamratów, by tylko zastępczo, zaocznie poniekąd paluszka pokazać i w dumie olać front.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    0
    Myśleć nie boleć(2026-02-18)
Reklama
 