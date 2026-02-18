Armia wzywa na kwalifikację

W środę (18 lutego) rozpoczęła się w powiecie elbląskim kwalifikacja wojskowa. Potrwa do 10 marca, a obowiązkiem objętych jest 400 osób. Kto może spodziewać się wezwania? Zdjęcia.

Kwalifikacja wojskowa w 2026 roku obejmuje kilka grup osób: mężczyzn urodzonych w 2007 r., mężczyzn urodzonych w latach 2002-2006, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także tych, którzy w latach 2024-2025 zostali uznani za czasowo niezdolnych do służby wojskowej i chcą zmienić kategorię. Obowiązkowi stawienia się przed komisją podlegają osoby zameldowane na pobyt stały oraz czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie gmin: Pasłęk, Tolkmicko, Młynary, Elbląg, Milejewo, Gronowo Elbląskie, Godkowo, Markusy oraz Rychliki.

- Rocznik podstawowy to 2007, czyli obywatele, którzy kończą w tym roku 19 lat. Oczywiście mogą stawić się ochotnicy od 18 roku życia i mogą to zrobić każdej chwili, w każdej komisji lekarskiej, by otrzymać kategorię zdrowia - wyjaśnia mjr Adrian Pocałujko, szef Wydziału Uzupełnień i Mobilizacji, zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Elblągu.

Kwalifikacja dotyczy też kobiet, jednak tutaj ważne są umiejętności, które z punktu widzenia armii mogą przydać się w służbie wojskowej.

- Kobiety mogą stawić jako ochotniczki, ale ważne dla obronności państwa są kwalifikacje związane na przykład z medycyną, psychologią, czy pielęgniarstwem. Wówczas mają one taki obowiązek – zaznacza mjr Adrian Pocałujko.

Obowiązkowa kwalifikacja wojskowa w 2026 roku dotyczyła więc będzie kobiet urodzonych w latach 1999-2007, które posiadają lub kończą naukę (studia/szkoły policealne) na kierunkach przydatnych w wojsku. Dziś na komisję przy ul. Węgrowskiej stawić się musiała m.in. pani Oliwia.

- Ukończyłam w tym roku studia na kierunku weterynaria i z tego powodu dostałam wezwanie na kwalifikację wojskową. Otrzymałam kategorię A. Wszystko odbyło się bez stresu i było profesjonalnie przygotowane – mówi pani Oliwia.

Kwalifikacja wojskowa obejmuje sprawdzenie tożsamości, badania psychologiczne i lekarskie oraz wydanie orzeczenia o kategorii zdolności: A, B, D lub E. Należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub opcjonalnie paszport, dokumentację medyczną oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie. Stawiennictwo jest obowiązkowe. Podkreślmy, że kwalifikacja wojskowa nie jest tożsama z poborem do wojska.

- Jeżeli chodzi o kwalifikację wojskową, jest to obowiązek, ale nie wiąże się on z pełnieniem służby wojskowej. Osoba, która się nie stawi i nie usprawiedliwi swojej nieobecności może zostać doprowadzona przez policję bądź nałożona może być grzywna na taką osobę – dodaje mjr Adrian Pocałujko.

Kwalifikacja w powiecie elbląskim potrwa do 10 marca, potem rozpocznie się w Elblągu i powiecie braniewskim. Osoby, które chciałyby związać się z wojskiem mogą też podczas kwalifikacji zapoznać się z opcjami, jakie mają w tym zakresie do wyboru.