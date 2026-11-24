Awaria trakcji. Tramwaje mają opóźnienia

Po godz. 7 doszło do awarii, w wyniku której w Elblągu stanęły tramwaje. Poszczególne kursy miały nawet 25 minut opóźnienia. Awarię na podstacji udało się usunąć, ruch powoli wraca do normy.

- Awaria sieci trakcyjnej, nie ma napięcia, tramwaje stoją na Dąbka, 12 Lutego. Światła między Urzędem Miejskim a sądem też nie działają - poinformował nas jeden z Czytelników. - Awaria jest chyba na całej sieci, bo tramwaje stoją też na Bema, 3 Maja.

Jak się dowiedzieliśmy w ZKM, rano doszło do awarii na jednej z podstacji, co spowodowało brak napięcia w sieci trakcyjnej. Opóźnienia tramwajów wynosiły nawet 25 minut.

- Awaria jest usunięta, przywracamy ruch tramwajów, obecnie opóźnienia wynoszą około 11 minut - dowiedzieliśmy się po godz. 8 w Zarządzie Komunikacji Miejskiej.

Niestety, ani Tramwaje Elbląskie, ani Zarząd Komunikacji Miejskiej nie poinformowały mieszkańców o awarii. My dowiedzieliśmy się o niej od Czytelnika.