"Bitwa Warszawska uczy, że jesteśmy silni w jedności"

(fot. Mikołaj Sobczak)

Pod pomnikiem Twórców Niepodległości odbyły się we wtorek w Elblągu uroczystości 103. rocznicy Bitwy Warszawskiej, która pozwoliła obronić Polsce przez bolszewikami dopiero co odzyskaną po I wojnie światowej niepodległość. - Żołnierz polski miał świadomość o co się bije. Pomimo poniesionych klęsk, porażek, mimo częstego cofania się armia nie uległa demoralizacji, nie dała się rozbić – podkreślał podczas swojego wystąpienia Andrzej Adamczyk, prezes gdańskiego okręgu Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej. Zobacz zdjęcia.

Podczas uroczystości odebrano hymn państwowy, złożono kwiaty, przemówienia wygłosili przedstawiciele władz miasta oraz Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej, który włączył się w organizację obchodów. - 103. lata temu trwała właśnie bitwa zwana warszawską, określana jako 18. bitwa, która zmienila historię świata państw i narodów. W naszych polskich warunkach była początkiem klęski wojsk bolszewickich. Na przedpolach Warszawy biło się powstałe sześc lat wcześniej, chociaż formalnie w 1918 r. Wojsko Polskie – przypominał karty historii Andrzej Adamczyk, prezes gdańskiego okręgu Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej. - Niedozbrojone, niejednokrotnie nieumundurowane lub umundurowane niejednolicie. Uzbrojone -jak powiedzielibyśmy dzisiaj - w niekompatybilne karabiny i amunicję. Wszystkiego brakowało, kraj otoczony przez nieprzychylne lub wrogie państwa, w których robotnicy portowi odmawiali rozładowania sprzętu wojskowego dostarczanego przez aliantów – mówił. – Ale nie brakowało uniesienia patriotycznego, determinacji, poświęcenia w walce w obronie niepodległości ojczyzny. Żołnierz polski miał świadomość, o co się bije. Mimo poniesionych klęsk, porażek, mimo częstego cofania się armia nie uległa demoralizacji, nie dała się rozbić. Żołnierz wiedział, że cieszy się w narodzie niezachwianym zaufaniem, widział bezgraniczne poświecenie się społeczeństwa na każdym szczeblu drabiny społecznej. Wiedział, że nie może zawieść tego zaufania. I miał wodza, który jak – określał go jego podwładny i szef sztabu Kazimierz Sosnkowski - „miał zdolność wyzwania i pomnażania energii duchowej u tych, których brał we władanie”. Dzisiaj, gdy z naszą wschodnią granicą Ukraina bohatersko broni się przed spadkobiercami bolszewickiego reżimu, tym intensywniej powinniśmy przypominać, że wolność jest dana raz na zawsze. Trzeba ją umacniać i być przygotowanym na jej obronę – dodał, apelując o oddanie honorów wszystkim, którzy czuwają nad bezpieczeństwem naszego kraju. Wiceprezydent Elbląga Michał Missan przypomniał, że 15 sierpnia to także Święto Wojska Polskiego. – Dziś stoimy przez pomnikiem Twórców Niepodległości i oddajemy hołd wszystkim tym, którzy ponad wszystko umiłowali wolność, suwerenność, honor i wierność służbie ojczyzny. Chylimy czoła przed wszystkimi, którzy tak ofiarnie walczyli o przetrwanie narodu, samostanowienie, zachowanie tożsamości i nienaruszalność naszych granic. W tym dniu dziękujemy również tym, którzy dzisiaj służą naszej ojczyźnie. Święto Wojska Polskiego przypomina nam o cenie wolności i znaczeniu armii dla istnienia naszego państwa Wszystkim żołnierzom życzę przede wszystkim pokoju i wytrwałej oraz bezpiecznej służby na rzecz naszej ojczyzny. W obliczu toczącej się za naszą wschodnią granicą wojny, wywołanej atakiem Rosji na niezależną i niepodległą Ukrainę, życzenia te nabierają szczególnego znaczenia – mówił wiceprezydent.. – Wydarzenia sprzed 103 lat pokazały, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Pokazał również, że wielka determinacja i solidarność całego społeczeństwa mogą doprowadzić do zwycięstwa. Bitwa Warszawska uczy, że jesteśmy silni w jedności. Niech to będzie dla nas lekcja. Życzę nam wszystkim, abyśmy wszyscy potrafili znaleźć te wartości, które pozwolą nam zadziałać ponad podziałami w najważniejszych sprawach dla naszej ojczyzny – powiedział Michał Missan.

RG