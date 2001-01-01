Piotr Opaczewski odszedł z PiS

Elbląski radny Piotr Opaczewski, były wicewojewoda warmińsko-mazurski, podjął decyzję o odejściu z Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie więc już członkiem klubu PiS w Radzie Miejskiej, pozostanie radnym niezależnym.

Jak przyznał w rozmowie z nami, decyzję o rezygnacji z członkostwa w PiS podjął kilka dni temu. – Jest to konsekwencja tego, co się wydarzyło kilka tygodni temu – powiedział Piotr Opaczewski.

Przypomnijmy, że Piotr Opaczewski został wówczas razem z radną Jolantą Janowską zawieszony w prawach członka klubu PiS w Radzie Miejskiej, bo oboje zagłosowali za absolutorium dla prezydenta Michała Missana.

- Jestem od teraz radnym niezależnym. W mojej pracy nic się nie zmienia. Nadal będę wspierał dobre pomysły prezydenta i krytykował złe. Nadal też będą współpracował z moimi koleżankami i kolegami z PiS. Będę po prostu działał bez partyjnego szyldu. A co będzie dalej? Zobaczymy – stwierdził radny.

Piotr Opaczewski ma 46 lat, w latach 2021-2023 był wicewojewodą warmińsko-mazurskim. W 2024 r. zdobył mandat radnego do Rady Miejskiej w Elblągu (po raz drugi), startując z listy PiS. Więcej o radnym w dziale „Who is Who”.