Bliżej modernizacji zabytkowego dworca w Gronowie Elbląskim

Polskie Koleje Państwowe rozpoczynają kolejny etap inwestycji mającej na celu kompleksową modernizację dworca w Gronowie Elbląskim. Gotowy jest już projekt przebudowy, a obecnie spółka ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. Swoje oferty wykonawcy mogą składać do 18 czerwca.

Pochodzący z II połowy XIX wieku dworzec w Gronowie Elbląskim jest dziś obiektem wyłączonym z użytkowania. Dzięki inwestycji zostanie kompleksowo przebudowany z dbałością o historyczne detale i po zakończeniu jej znów będzie służył podróżnym. Wnętrze dworca stanie się nowoczesne i dostosowane do współczesnych standardów obsługi podróżnych.

Na parterze dworca znajdzie się poczekalnia dla podróżnych i ogólnodostępne toalety, a także miejsce na biletomat oraz automat z przekąskami i napojami. Istotnym aspektem inwestycji jest porozumie podpisane pomiędzy PKP S.A. a samorządem Gronowa Elbląskiego, w ramach którego gmina zobligowała się do wynajęcia przestrzeni w budynku po zakończeniu inwestycji. Samorząd zamierza wynająć przeszło 300 mkw. powierzchni dworca i przeznaczyć ją potrzeby Gminy w zakresie: funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gronowie Elbląskim, działalności instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Gminy Gronowo Elbląskie oraz działalności Urzędu Stanu Cywilnego w zakresie sali ślubów.

Dzięki przebudowie dworzec stanie się w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami oraz o ograniczonej mobilności, seniorów oraz rodziców z dziećmi. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne oraz wprowadzone liczne usprawnienia, w tym m.in. ścieżki prowadzące oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Obiekt zostanie także wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i inteligentne systemy zarządzania budynkiem. Metamorfozę przejdzie również najbliższe otoczenie dworca. W ramach prac planowana jest budowa nowych chodników i parkingów dla samochodów osobowych, a także montaż nowych elementów małej architektury oraz uporządkowanie zieleni.

Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy etap, czyli opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zakładającej kompleksową przebudowę obiektu wraz z placem przydworcowym został już zakończony, a za prace projektowe odpowiedzialna była firma Maple sp. z o.o. z Katowic. Teraz czas na drugi etap inwestycji, czyli prace budowlane, które zrealizuje wybrany w przetargu wykonawca.

Stacja kolejowa w Gronowie Elbląskim obsługuje połączenia realizowane przez pociągi regionalne POLREGIO z Elbląga do Gdyni i Słupska. Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego w 2024 roku stacja obsługiwała średnio do 500 pasażerów na dobę i zatrzymywało się na niej 25 pociągów dziennie.