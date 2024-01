Co powstanie w miejscu rozebranych pawilonów?

Jak już informowaliśmy, trwają prace rozbiórkowe części pawilonów miasteczka handlowego. Dzisiaj sprawdzamy, jakie są plany na teren przy al. Armii Krajowej?

M. in. o to zapytaliśmy w elbląskim ratuszu. Teren miasteczka handlowego, niegdyś popularnego miejsca, teraz już w znacznej mierze obumarłego, jest uwzględniony w programie rewitalizacji.

Najpierw co nieco o tym, co "za czołgiem" dzieje się teraz. Jak informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego UM w Elblągu, teren został przekazany firmie, która prowadzi rozbiórkę, 12 stycznia. Prace rozbiórkowe i porządkowe potrwają do końca miesiąca.

- Istniało 87 pawilonów, rozbieranych jest 47 pawilonów. Pozostawione zostały ciągi pawilonów, w których nadal prowadzony jest handel – informuje Łukasz Mierzejewski.

Z 40 pozostawionych pawilonów handel odbywa się w 29. - Dwóch dzierżawców jeszcze w lipcu ubiegłego roku przeniosło się z pawilonów planowanych do rozbiórki do pawilonów, gdzie jest prowadzony handel. W ten sposób wszyscy handlujący skumulowali się w czynnych pawilonach – informuje Łukasz Mierzejewski. Dodaje, że w ostatnim czasie nie było przetargów na nowe dzierżawy, ponieważ nie było zainteresowania ze strony handlujących. - Od 2019 roku nie zawarto żadnej nowej umowy na dzierżawę pawilonów, choć możliwe jest ewentualne ogłoszenie przetargu na dzierżawę wolnych pawilonów - podkreśla urzędnik.

A co poza rozbiórką, porządkami i handlem w 29 czynnych pawilonach czeka to miejsce? Tu nic się w stosunku do zeszłego roku nie zmienia.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego powstanie „zieleń miejska – urządzona" – informuje biuro prasowe ratusza.

Fotoreportaż z rozbiórki pawilonów w tym artykule.