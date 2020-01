Co zaprzątało umysły członków PZPR w Elblągu w początkach kwietnia 1949 roku?

Usprawnienie organizacji partyjnej na elbląskiej wsi, akcja oszczędnościowa na terenie Elbląga, sytuacja rybaków powiatu elbląskiego, analiza zebrań odnośnie deklaracji rządu w sprawach kościoła, akcja siewna i likwidacja odłogów, przygotowanie do obchodów święta 1-Maja, sprawa Spółdzielni Produkcyjnej w Chojnowie – oto sprawy które zostały poruszone podczas posiedzenia Egzekutywy Komitetu Powiatowego PZPR w Elblągu 2 kwietnia 1949 roku.

14 marca 1949 roku rząd PRL wydał oświadczenie w sprawie stosunków z Kościołem. Polityka władz komunistycznych miała doprowadzić do wywołania podziałów wśród księży i zróżnicować postawy polskich biskupów. „Źli” biskupi i duchowni byli przeciwstawiani „postępowym” i „pozytywnym” księżom. Sprawy te były komentowane również w Elblągu. Odnotowano, że choć w majątku Stagniewo była jedna wypowiedź antyreligijna, to jednak zebrani sami sprostowali to wystąpienie. Członkowie Egzekutywy skarżyli się również, że spada prenumerata prasy partyjnej na wsi i członkowie partii na wsi nie opłacają składek. Tow. Kulesza wysunął postulat usunięcia nauczycielki z Chojnowa, ponieważ zdaniem władz zajmowała ona „wrogie stanowisko wobec obecnej rzeczywistości”. Tymi zagadnieniami „żyła” elbląska organizacja partyjna w początkach kwietnia 1949 roku (źródło: 1 Maja - niech się święci! Zaglądamy w elbląskie obchody sprzed lat)

Jedna, antyreligijna wypowiedź

- Referuje. tow. Sankowski [Analizę zebrań odnośnie deklaracji rządu w sprawach Kościoła z 14 marca 1949 r.] i stwierdza, że nie odbyło się część zaplanowanych zebrań ponieważ z jednej strony nie zgłosili się prelegenci oraz środki lokomocji. Na odbytych zebraniach ogólnie wypowiedzi były pozytywne, dyskusja na referowany temat słaba, szerzej omówiono bolączki terenowe. W majątku Stagniewo była jedna wypowiedź antyreligijna, zebrani sami sprostowali to wystąpienie. Egzekutywa zaleca sekretariatowi przeprowadzenie zebrania na kołach, gdzie nie odbyły się w najbliższej serii zebrań.

W Tolkmicku zaczyna działać zakład szkutniczy

- Sytuację wśród rybaków omówili tow. Sankowski, Jarosiński i Wiśniewski. W dyskusji wyłoniło się zdanie: że wśród rybaków jest zadowolenie z uchwały rządowej, połowy zwiększają się. W Tolkmicku rozpoczyna się uruchamianie zakładu szkutniczego.

Kompromitujące sprawozdania

- Zagadnienia organizacyjne na kołach wiejskich referował tow. Jarosiński i zaznaczył sytuacja jest bardzo ciężka, składki nie są płacone, wpłaty na Centralny Dom mają być zakończone do 1 V b.r. i do zrobienia mamy dużo (do wpłacenia jest około 500.000 zł), prenumerata pism partyjnych spada ( luty 1949 r. – 612; marzec 1949 r. – 499 Chłopskiej Drogi). Tow. Cichocki stwierdza, że sprawozdanie tow. Jarosińskiego jest mocno kompromitujące, dalej mówi o konieczności umieszczenia w planie pracy koła wszystkich akcji bieżących. Dalej stawia wniosek: w początkach maja sekretariat powinien dać sprawozdanie co zrobiono dla podniesienia organizacji partyjnej na wsi. Egzekutywa wniosek przyjęła.

Plan pracy trzeba przygotować

- Tow. Szyszko mówi o konieczności skorzystania doraźnej pomocy z uczniów C.S.A.R. dla podciągnięcia akcji Centr. Domu. Tow. Sankowski mówi, że koła były słabe przed zjednoczeniem, a nie osłabiły się w ciągu ostatnich miesięcy. Na to że jest teraz poważny stan, złożyło się wiele przyczyn (jak nieobsadzony całkowicie aparat partyjny, niski poziom pracowników etatowych i inne. Egzekutywa zaleca sekretarzowi przygotowanie planu pracy na każde koło.

Obchody 1 Maja

- Tow. Sankowski dał ogólny rzut przygotowań do obchodu 1- Maja a mianowicie: centralnym punktem będzie Elbląg, drugim punktem obchodu będzie Tolkmicko, na gminach należy przygotować akademie. Egzekutywa zatwierdziła te wnioski.

Tow. Kulesza – usunąć nauczycielkę z Chojnowa!

- Tow. Sankowski zapoznał Egzekutywę z sytuacją w ciągu ostatniego miesiąca w Chojnowie. Komitet Organizacyjny został wybrany na ogólnym zebraniu 30 III przy udziale tow. Brodzińskiego w składzie: Ignaczak, Grela, Kosiakowa, Kierpieciowa, Atlas Stefan. Tow. Kulesza mówi o konieczności usunięcia nauczycielki.

Akcja oszczędnościowa w C.S.A.R. i innych zakładach Elbląga

- Ogólne zagadnienia referował tow. Sankowski. W dyskusji towarzysze omówili przebieg zebrań na poszczególnych zakładach. Tow. Szyszko zapoznał egzekutywę z przepracowaniem oszczędności w starostwie i urzędach niezespolonych. Oszczędność będzie dotyczyć przede wszystkim materiałów biurowych, rozmów telefonicznych i innych. Tow. Cichocki omówił wprowadzenie planu oszczędności w C.S.A.R. przez organizację partyjną i Radę Zakładową i stwierdził, ażeby Akcja Oszczędnościowa była przekształcona w system, należy najpierw przeprowadzić akcję wyjaśniającą, co zostało z bardzo dobrym skutkiem zastosowane

w C.S.A.R., gdzie załoga wysunęła szereg konkretnych propozycji, dających duże oszczędności. Podobnie należy przeprowadzić całą akcję na innych zakładach.

Przy pisaniu artykułu skorzystałem z Protokołu z posiedzenia Egzekutywy K.P. Elbląg dn. 2 IV 49 r. (źródło: Komitet Wojewódzki PZPR w Gdańsku; Archiwum; Dział: Komitet Powiatowy PZPR Elbląg; Tytuł: Protokoły posiedzeń Egzekutywy KP PZPR 1949 r. sygn. 36/IV/1.