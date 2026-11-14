Czas na quiz. Rozgrzewka przed Wielkim Testem

Kto w tym roku zostanie zwycięzcą Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu? Przekonamy się 17 listopada, bo właśnie tego dnia zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniu, organizowanym przez portEl.pl już po raz ósmy. Czeka świetna zabawa i wiele nagród, w tym główna - 3 tysiące złotych dla zwycięzcy, ufundowane przez prezydenta Elbląga. Pula nagród sięga 16 tys. złotych. Czas na tradycyjną rozgrzewkę przed Wielkim Testem w ramach sobotniego quizu portElu!

20 pytań na rozgrzewkę. Niemal wszystko co dotyczy Elbląga: sport, kultura, sprawy bieżące i trochę historii. Czyli to wszystko, czego możecie spodziewać się na Wielkim Teście 17 listopada. Sprawdźcie, co już wiecie, a w jakich dziedzinach musicie jeszcze uzupełnić swoją wiedzę.

Nie zapomnijcie pochwalić się wynikiem w komentarzach i na Facebooku.

Przejdź do rozwiązania quizu.