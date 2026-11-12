Elbląska firma meblarska pod młotek

Majątek po meblarskiej firmie Lupus, która istniała ponad 25 lat, trafił pod młotek. Syndyk masy upadłościowej wystawił go na sprzedaż za prawie 7,2 mln zł netto.

Sąd Rejonowy w Elblągu ogłosił upadłość firmy Lupus, w której pracowało ponad 100 osób, we wrześniu 2024 roku. Wyznaczył syndyka masy upadłościowej - Renatę Piętkę, której zadaniem jest spłacenie wierzycieli firmy.

Syndyk próbuje sprzedać majątek Lupusa, czyli zespół nieruchomości wraz z halami produkcyjnymi, magazynami, budynkami biurowymi przy ul. Skrzydlatej (grunty są w użytkowaniu wieczystym). Kilka dni temu ogłosił pisemny konkurs ofert dla zainteresowanych jego kupnem. Wszystkie składniki majątku sprzedaje łącznie za cenę wywoławczą 7 mln 171 tysięcy zł netto (plus VAT).

- Syndyk wskazuje, że Zespół Energetyczny Ekomat RTPO znajdujący się w budynku nie jest własnością Fabryki Mebli „LUPUS” sp. z o.o. sp. k. w upadłości – stanowi on własność firmy leasingującej - Santander Leasing S.A. Budynek stanowi de facto obudowę zespołu energetycznego – jego powierzchnia jest związana z tym kotłem. Syndyk wskazuje, że przedmiotowa ruchomość nie stanowi własności masy upadłości a jest własnością Santander Leasing S.A. Przyszły nabywca nieruchomości będzie zobowiązany skontaktować się z firmą leasingującą celem zakupu ruchomości w postaci pieca lub jego odebrania przez firmę Santander Leasing S.A., co będzie odbywać się poza postępowaniem upadłościowym – zastrzega syndyk.

Oferty zainteresowane firmy mogą składać do 19 listopada, wpłacając przy tym wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej. Otwarcie ofert nastąpi dzień później.