Wybrali projekt muralu na 780-lecie

W poniedziałek 9 listopada 2026 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięski projekt muralu. Za najlepszą uznano pracę Karoliny Fabii, która najlepiej odpowiadała założeniom konkursu i wyróżniała się wysokimi walorami artystycznymi.

Karolina Fabia

Jak opisuje sama autorka, mural przedstawia Elbląg jako miasto wyrastające z niemal 800 lat własnej historii, a poszczególne elementy są ułożone w taki sposób, aby oglądający mural, przesuwając wzrokiem od dołu do góry, mógł odbyć własną podróż w czasie. Architektoniczny „kopiec” tworzą budynki inspirowane charakterystycznymi obiektami miasta, ułożone chronologicznie – od średniowiecznych murów i zabytków, przez rozwój handlu, portu i przemysłu, aż po współczesną zabudowę. Wśród nich ukryte są postacie i detale nawiązujące do lokalnych legend ora z wydarzeń historycznych. Otaczające miasto statki podkreślają jego portowy i handlowy charakter. U podstawy kompozycji wypływa rzeka Elbląg.

Karolina Fabia jest graficzką, projektantką i malarką. W 2023 roku ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od lat związana z miastem, na co dzień zajmuje się projektowaniem plakatów, identyfikacji wizualnych oraz murali obecnych w miejskiej przestrzeni. Jest autorką największego muralu na Śląsku, upamiętniającego 500-lecie Tarnowskich Gór oraz realizacji dla Kina Światowid w Katowicach.

Zwycięska praca zostanie zrealizowana na ścianie budynku przy ul. Teatralnej 6 w Elblągu jeszcze w tym roku. Centrum Sztuki Galeria EL dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, zaangażowanie oraz pracę włożoną w przygotowanie projektów. W naborze wzięło udział aż 35 osób, które zgłosiły łącznie 40 prac konkursowych.

Zadanie pod nazwą „Mural z okazji 780-lecia nadania praw miejskich miastu Elbląg” zostało dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.