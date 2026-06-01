Czternastką na święto pułku

ZKM w Elblągu informuje, że aby ułatwić dojazd do Terminala Portowego w Elblągu na uroczyste obchody 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego Obrońców Westerplatte, 2 czerwca 2026 (wtorek) w godzinach od 11 do 17 na linii nr 14 wprowadzone zostanie tymczasowe wydłużenie trasy właśnie do portu.

Na obu kierunkach, autobusy linii nr 14 od skrzyżowania Warszawska – Orla pojadą ulicami Warszawska, Stawidłowa, Radomska pod bramę Terminala gdzie autobus zatrzyma się na tymczasowym przystanku niedaleko wejścia na teren wojskowej imprezy.

Autobus po wymianie pasażerów, wróci w kierunku ul. Warszawskiej po tej samej trasie.

Uwaga! Przejazdy pomiędzy przystankami Warszawska/Orla i Nowodworska/Orla a Terminalem Portowym będą bezpłatne.

