Czytelniczka: strona rekrutacyjna do przedszkoli nie działa

- Dziś w Elblągu ruszyły zapisy do przedszkola, a Elektroniczna Platforma Edukacyjna oszalała - poinformowała nas jedna z mieszkanek miasta. Urzędnicy zapewniają, że pracują nad rozwiązaniem problemu.

- Próbuję wyświetlać stronę na telefonie, na komputerze, nie ma szans się przebić, ciągle "mieli" – mówi elblążanka. Co dzieje się ze stroną rekrutacyjną?

Dziś przed południem sami próbowaliśmy wejść w zakładkę dotyczącą naboru do elbląskich przedszkoli, ale strona faktycznie ładowała się przez kilka minut i nasze wysiłki spełzły na niczym. Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z biurem prasowym Urzędu Miejskiego w Elblągu.

- Rzeczywiście jest problem z przepustowością serwera, został od razu zgłoszony wykonawcy, OPEGIEKA pracuje nad usunięciem usterki – odpowiada na nasze pytania Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - Prosimy o cierpliwość i przypominamy, że kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia, bo liczą się kryteria przyznawanych punktów przy rekrutacji. Do 8 marca można zgłaszać kandydatów do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3, do pozostałych placówek do 14 marca. Uspokajamy, że jeżeli dziś się nie uda, nie wpłynie to na proces rekrutacji. Mamy nadzieję, że jak najszybciej uda się rozwiązać problem – mówi rzeczniczka.