Dawno temu w Elblągu... odbył się wykład o alkoholu

Z inicjatywy lokalnego oddziału „Niemieckiego Stowarzyszenia Przeciwko Nadużywaniu Napojów Alkoholowych” przewodniczący senatu Wyższego Sądu Administracyjnego w Berlinie, dr von Strauss, wygłosi w niedzielę o godz. 20 w sali Ewangelickiego Domu Związkowego (Dom Wypoczynkowy) wykład na temat wyżej wymienionego „Niemieckiego Stowarzyszenia” i jego działalności. Wiadomo, jak ogromne szkody powoduje nadmierne spożywanie alkoholu w kontekście społecznym, zdrowotnym i moralnym, jak wiele idealnych dóbr zabiera ono naszemu narodowi. Niemieckie stowarzyszenie stara się zaradzić tej sytuacji poprzez propagowanie rozsądnego i naprawdę umiarkowanego stylu życia, informując o szkodliwości nadmiernego spożywania alkoholu, poprawiając zwyczaje związane z piciem i starając się rozbudować istniejące przepisy w tym zakresie. Wszyscy członkowie naszego narodu powinni zwrócić uwagę na ten wykład - mogliśmy przeczytać w lokalnej prasie we wrześniu 1902 r. O czym jeszcze informowały lokalne gazety?

Tak odwdzięczył się za długoletnią przyjaźń

Fritz S., pracownik dorywczy, wywinął niezły numer swojemu przyjacielowi, marynarzowi Josephowi L. z ulicy Wodnej (niem. Wasserstrasse). Mężczyźni spotkali się wczoraj, by w jednym z lokali przy ulicy Bożego Ciała (niem. Leichnamstrasse) opić swoją długoletnią przyjaźń, przy czym L. zapłacił rachunek, ponieważ jego przyjaciel był kompletnie spłukany. Po rozstaniu L. zauważył, że z kieszeni zniknęła mu portmonetka z 35 markami, którą mu najprawdopodobniej ukradziono. Jego przyjaciel S. twierdzi, że nic nie wie o kradzieży, ale podobno już po południu dysponował większą sumą i szastał pieniędzmi (AZ, czwartek, 11.09.1902 r.).

Zostaną podjęte środki zapobiegające bezrobociu

Minister handlu i przemysłu zleca przeprowadzenie badań dotyczących obszarów, w których w nadchodzącym półroczu zimowym spodziewany jest niedobór siły roboczej, oraz środków, które należy podjąć w celu zapobieżenia bezrobociu (AZ, piątek, 12.09.1902 r.).

Wyrodny syn

Formierz Karl Brockmann okazał się wyrodnym synem. Mieszkał on u swoich rodziców, zajmujących się naprawą obuwia, przy ulicy Ślusarskiej (niem. Neustädtische Schmiedestraße). Wiele razy był on wyrzucany z domu rodziców, ponieważ zachowywał się agresywnie w stosunku do nich. Wczoraj znów tak się stało i po tym, jak jego ojciec bezskutecznie nakazał mu opuszczenie mieszkania, dopuścił się on nawet przemocy wobec niego, chwytając go za szyję i dusząc. Wezwano policjanta, który zamknął wyrodnego syna (AZ, piątek, 12.09.1902 r.).

Statystki z Urzędu Stanu Cywilnego

W sierpniu zanotowano w tutejszym urzędzie 182 żywych urodzeń (96 chłopców i 86 dziewczynek), cztery urodzenia martwe (dwóch chłopców i dwie dziewczynki), 84 zgony (35 mężczyzn i 49 kobiet). Zawarto 18 małżeństw (AZ, środa, 10.09.1902 r.).

W Domu Wypoczynkowym powstanie Ewangelicki Dom Kultury

5 października w Domu Wypoczynkowym odbędzie się uroczysta inauguracja otwarcia tam Ewangelickiego Domu Kultury, z udziałem chórów kościelnych z Elbląga i chóru Liedertafel. Nazwa „Dom Wypoczynkowy” będzie funkcjonować dalej, a nazwa „Ewangelicki Dom Kultury” będzie jedynie jego nazwą dodatkową (AZ, sobota, 13.09.1902 r.).

Niecodzienny śpiewak w sądowym areszcie

W naszym więzieniu sądowym przebywa obecnie muzykalny aresztowany. Podczas gdy inni uważają pobyt w celi za mało przyjemny, ten wydaje się czuć tam tak dobrze, że od rana do wieczora śpiewa na całe gardło. Urzędnicy sądowi nie są oczywiście tym zachwyceni, ponieważ akustyka budynku sądu sprawia, że forte tego przedziwnego trubadura osiąga pełny efekt. Próbowano już uciszyć więźnia, wygłuszając jego celę, ale bezskutecznie, ponieważ śpiewa on nadal […]. Być może mamy do czynienia z odrzuconym śpiewakiem, który ćwiczy swój głos i śpiewa, by nie wyjść z wprawy […]. Tego niestety nie udało nam się ustalić (AZ, sobota, 13.09.1902 r.).

Co tydzień cytujemy i tłumaczymy fragmenty artykułów z gazet, które ukazywały się w Elbingu, tym razem z pierwszego dziesięciolecia XX wieku. Obecnie przywołujemy publikacje z gazety Altpreußische Zeitung" i "Elbinger Neueste Nachrichten". Korzystamy ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Elbląskiej.