Wysoczyzna Elbląska i nie tylko okiem Irlandczyka

- Pozwól się poprowadzić przez miejsca, w których ziemia spotyka morze, a ciszę lasu przerywa furkot skrzydeł i ciche kroki dzikich zwierząt – to fragment recenzji albumu „„Delta Wisły i Wysoczyzna Elbląska oczami Irlandczyka”, którego autorem jest związany od dwóch dekad z Elblągiem Michael Gannon. Promocja albumu już 26 września w siedzibie Nadleśnictwa Elbląg. Dla naszych Czytelników będziemy mieli konkurs, w którym nagrodą będzie ten album z autografem autora.

Michael Gannon – Irlandczyk od dwóch dekad związany z Elblągiem – odkrywa przed nami świat lokalnej fauny. Blisko dwieście starannie wyselekcjonowanych fotografii w dwujęzycznym albumie układa się w spójną opowieść o naturze północnej Polski: o miejscach, gdzie krajobraz i natura nadal dyktują rytm życia.

To album, który zaczyna się jak dobra historia. Otwiera go wstęp – osobista opowieść autora: od dzieciństwa w zielonej Irlandii, pierwszych zachwytów nad światem zwierząt i przypadkowych spotkań z polską kulturą, aż po decyzję o przeprowadzce do Elbląga. Ta zmiana nie była epizodem. Michael w Polsce się ożenił, tutaj założył dom i z roku na rok coraz głębiej wrastał w lokalny pejzaż. Dziś jest licencjonowanym przewodnikiem PTTK, a jego fotografia wyrasta z uważności i codziennej obecności w terenie: z powrotów na te same łąki o różnych porach dnia, z wędrówek wzdłuż kanałów melioracyjnych, z cierpliwych postojów na skrajach trzcinowisk i w cieniu bukowych lasów.

Album powstał z myślą o czytelniku, który chce zarówno podziwiać, jak i rozumieć. Wprowadzenie prowadzi przez konkret i emocje: od irlandzkich jezior znikających z przypływem i odpływem, po płaskie rozległości delty Wisły, gdzie każde pole jest polderem, a wierzby „porządkują” krajobraz. Ta narracja nadaje zdjęciom kontekst i rytm – tłumaczy, dlaczego ptaki gromadzą się właśnie tam, skąd bierze się ich niepokój, kiedy wraca cisza. Dwujęzyczność (polski–angielski) sprawia, że książka jest znakomitym ambasadorem regionu: sprawdzi się jako prezent dla gości z zagranicy, jako pamiątka po podróży, jako materiał do pracy edukacyjnej i promocyjnej w instytucjach, firmach i organizacjach działających na rzecz środowiska.

W „oczach Irlandczyka” jest czułość i wdzięk codzienności. Autor przypomina, że faunę tworzą nie tylko majestatyczne jelenie, łosie czy drapieżne bieliki, lecz również setki „mniejszych aktorów”: szpaki i dzięcioły, trznadle, pliszki i pierwiosnki, a przede wszystkim niezliczone gatunki owadów. Książka została zaprojektowana w duchu przejrzystości i szacunku dla obrazu. Klarowny układ stron prowadzi jak dobrze poprowadzony spacer: od horyzontu delty, przez mierzeję, po chłodny cień bukowych jarów, od wiosny przez letni rozkwit, jesienną zadumę do dominującej szarościami zimy. Album jest poniekąd także dyskretnym zaproszenie do troski o otaczającą nas naturę. Jeśli umiemy zobaczyć piękno, łatwiej nam zacząc ją chronić. Delta Wisły i Wysoczyzna Elbląska są obszarami wrażliwymi – domem tysięcy gatunków i przystankiem dla ptasich migrantów. Na zdjęciach widać, jak łatwo naruszyć równowagę i jak prosto jej nie szkodzić: chodzić wyznaczonymi ścieżkami, nie płoszyć zwierzyny, zabierać z sobą śmieci, zostawiać tylko ślady stóp i dobre wspomnienia. Album nie moralizuje – przekonuje pięknem, z którego rodzi się odpowiedzialność.

Dla wielu odbiorców ważne będzie także to, że Michael Gannon od dwudziestu lat mieszka w Elblągu – tu się ożenił, tu założył dom, tu pracuje i fotografuje. Nie przyjechał, by „upolować” spektakularne kadry i odjechać; wracał w te same miejsca w różnych porach roku, obserwował nawyki zwierząt, rozmawiał z leśnikami i mieszkańcami. Dzięki temu jego fotografia jest zakorzeniona, etyczna i prawdziwa – powstaje bez nęcenia, bez ingerencji w naturalne zachowania, z cierpliwości i zaufania do rytmu przyrody.



Zapraszamy wszystkich zainteresowanych albumem na promocję albumu w piątek 26 września w sali przy Nadleśnictwie Elbląg (ul. Marymoncka 5). O godzinie 17 rozpocznie się spotkanie z autorem i pokaz fotograficznych kadrów a po części oficjalnej Michael Gannon poprowadzi spacer po Bażantarni. Podczas spotkania będzie można zakupić album w promocyjnej cenie 75 zł. Wkrótce dwa egzemplarze albumu i to z autografem autora do wygrania w konkursie portEl.pl

Wydawcą albumu jest Wydawnictwo Region.