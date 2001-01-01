UWAGA!

----

Diano wróć!

 Elbląg, Oryginał posągu Diany w Berlinie.
Oryginał posągu Diany w Berlinie.

W związku z naszą portelowską inicjatywą przywrócenia posągu Diany na jej historyczne miejsce, pojawiło się w komentarzach parę opinii, z którymi chciałbym się zmierzyć.

Po pierwsze niechęć niektórych komentatorów budzi to, że Diana choć to bogini rzymska, to jednak była niemiecka. Faktem jest, że autor posągu Karl Reinhold Felderhoff był niemieckim rzeźbiarzem, ale za to stuprocentowym elblążaninem. To że Elbing jako Elbląg wskutek jałtańskich targów „powrócił do macierzy” nie znaczy, że powinniśmy odciąć się od dorobku materialnego i kulturowego pokoleń elblążan, którzy w ramach innego państwa wiekami budowali to miasto. Na wygumkowanie historii miasta porwali się „ludzie radzieccy” w Królewcu. Najpierw przy pomocy katiusz, potem buldożerów wyplenili wszystko co niemieckie łącznie z nazwą i wyszedł z tego koszmarek, który dumnie nazywają Kaliningradem. Może i dobrze, bo z Królewcem, to już tylko położenie geograficzne to miasto ma wspólne.

Szczęśliwie nie podzieliliśmy losu miasta Kanta i mimo wojennych zniszczeń w Elblągu zachowało się wiele budynków i budowli, które nadają naszemu miastu niepowtarzalny charakter i sprawiają, że istotnie różnimy się od Radomia, czy Kielc.

Kiedyś miałem okazję przedstawić jednemu z poprzednich prezydentów ideę „repatriacji” Diany. Siedzieliśmy w gabinecie byłego Real-Gymnasium (obecnie ratusza), na podejściu do którego w krzakach umierał wykuty jeszcze za Bismarcka Achilles, a pan prezydent z trudem krył na twarzy wyraz niechęci pomieszany z obrzydzeniem na myśl o postawieniu „niemieckiego” posągu w naszym polskim Elblągu. Doprawdy trudno było mi wtedy zrozumieć dlaczego tolerujemy Achillesa, a boską Dianę skazujemy na wieczne wygnanie?!

Trzeba sobie uzmysłowić, że w Elblągu nie da się odciąć od dziedzictwa i dorobku niemieckich mieszkańców miasta. Warto przejąć natomiast to co dobre i piękne. Mam nadzieję, że przypomnienie niemieckiej proweniencji Achillesa nie sprawi, że razem z okrutnie okaleczonym Tezeuszem spod hotelu Arbiter, obaj herosi wylądują na wysypisku w Rubnie.

Drugim argumentem, podnoszonym w komentarzach, jest to, że pieniądze na odtworzenie posągu Diany można by wykorzystać na inny, bardziej zbożny cel. Owszem, tych pieniędzy starczyłoby zapewne na wylanie gdzieś kilkudziesięciu metrów asfaltu albo położenie setek pięknych polbrukowych kostek. Miasto co roku wydaje miliony złotych na przedsięwzięcia, których efektów nie można zmierzyć w metrach, czy kilogramach. W przypadku każdej takiej złotówki zawsze można powiedzieć, że lepiej było ją wydać na remont przedszkola.

Inwestycje w kulturę, sztukę, małą architekturę nigdy nie przynoszą bezpośrednich korzyści. Nie ulega wątpliwości, że posągi nadają przestrzeni miasta specyficzny charakter, wzbogacają i czynią bardziej atrakcyjnym miejski krajobraz, przełamują monotonię zabudowy, dostarczają poczucia piękna i harmonii. W takim otoczeniu po prostu chce się żyć. Dzięki dziełom sztuki umieszczonym na skwerach i przy ulicach miasta, nie mieszkamy na czystej, równiutkiej, bardzo nudnej i depresyjnej polbrukowej pustyni. Nie można też zapominać o walorach edukacyjnych, mitologia rzymska warta jest przypomnienia w każdej formie.

Ciekawe, że elblążanie, jak otrzymywali od pruskiego ministerstwa kultury w prezencie posągi Achillesa i Tezeusza, to nie pisali odwołania, że wolą siłownię albo skatepark. Dzięki temu, oba posągi, chociaż lekko schowane w krzakach przed wandalami, to do tej pory zdobią Elbląg.

Pokażmy więc, że współcześni elblążanie to nie gęsi i swoje zamiłowanie do sztuki też mają - zagłosujmy za powrotem Diany do Elbląga.

Głosować można elektronicznie (tutaj) lub tradycyjnie na kartach do głosowania; karty można pobierać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu (ul. Łączności 1) oraz w Punkcie Informacyjnym w Ratuszu Staromiejskim (ul. Stary Rynek 25). W tych samych punktach można oddać wypełnione karty do głosowania. Na oddanie głosu mamy czas do 2 października, czasu zostało więc niewiele!

Włodek GęsickiWłodek Gęsicki

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Wiadomości

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • A czyją to historia Polski czy Niemiec??? Czyją historie chcecie promować w Elblągu?? A może jakaś niemiecja fundacja czy stowarzyszenie was finansuje i stąd takie zainteresowanie elbląską niemiecką historią?? Tylko patrzeć jak artykuły będziecie pisać w j. niemieckim.....
  • Opinie opiniami. Z takim lobbingiem figurka ma handicup.
  • @000009 - Facet czy np. Wrocław zburzył się do spodu bo był niemiecki przed wojną? Elbląg miał akurat gorzej bo gruzy została polska administracja w 1945r. Odczep się od tego monumentu. Ludzie maja rozum sami zagłosują lub i nie.
  • Czy inni wnioskodawcy za darmo mogą na łamach Portel opublikować kilka artykułów promujących swojego projekty BO? Może jakiego Mini-U-Boota replikę by postawić na bulwarze. Z rodowodem elbląskim ze stoczni Schichaua. BO na rok kolejny i już pisać można artykuły promocyjne.
  • A potrel nie ma innych zmartwień? Nachalna propaganda nigdy dobru nie służy...
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    6
    0
    Bezproblemowy(2025-09-25)
  • Proponuję aby portel i jego pracodawcy zaproponowali Polakom pomnik Bismarcka i tego z wąsikiem, a może szefa Kriegsmarine. Dość tej prostackiej niemieckiej propagandy. Oczywiście to też zablokujecie. Ale Polacy będą wam to pamiętać i po zmianie władzy przypomnimy wam te wszystkie wrogie Polsce działania.
  • To niech Niemcy zapłacą, skoro nie chcą oddać.
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    2
    0
    .......(2025-09-25)
  • Achilles jest oryginalny, a Diana to ma być kopia - taka to drobna różnica! Jak wróci oryginalna Diana to sobie ją stawiajcie
  • To bardzo piękna rzeźba!
    Zgłoś do moderacji     Odpowiedz
    0
    1
    Elżbieta Bukowska(2025-09-25)
  • @000009 - Nasze miasto było niemieckie przez 700 lat, a w pełni polskie jest dopiero od 80.Wiele osób jest tego albo nieświadoma, albo tylko udaje nieświadomość, bo jest to dla nich niewygodne. Jakiekolwiek spojrzenie na historię Elbląga przed 1945 oznacza, o zgrozo, spojrzenie na historię niemiecką. Do dzisiaj w mieście stoi pełno kamienic wybudowanych przez Niemców, a na niektórych włazach kanalizacyjnych dalej widnieje "Schichau GmbH". Nikt Elbląga nie zamierza oddawać Niemcom, ale też niemieckiej historii miasta nie powinno się wymazywać, bo to obecnie też i nasza spuścizna. To nasze miasto i powinniśmy dbać zarówno o jego teraźniejszość i przyszłość, jak i pielęgnować pamięć o jego przeszłości.
Reklama
 