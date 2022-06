Dolinka już otwarta. W weekend dmuchane tory przeszkód

Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka powraca po chwilowej przerwie konserwacyjnej. Od razu na początek wszyscy odwiedzający basen będą mogli skorzystać z nowych dwóch dmuchanych torów przeszkód, który pojawią się w ten weekend, od piątku do niedzieli (24-26 czerwca). Wejście w cenie zwykłego biletu.

Dolinka była nieczynna przez 10 dni w związku z przeprowadzanymi pracami konserwacyjnymi, które zakończyły się w czwartek. Można już więc swobodnie korzystać ze wszystkich dostępnych atrakcji.

Aby urozmaicić ofertę na początek wakacji zapraszamy ponownie do zabawy na dmuchanych torach przeszkód, które będą znajdowały się na basenie sportowym i rekreacyjnym. Będą to nowe place zabaw na wodzie, których jeszcze w Elblągu nie było.

Na basenie sportowym tor będzie przede wszystkim do dyspozycji starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. Tor w strefie rekreacyjnej będzie nadawał się idealnie do zabawy dla najmniejszych pływaków. Przy każdym z torów znajdować się będą ratownicy, którzy zadbają o bezpieczeństwo wszystkich osób. Oba tory dostępne będą od piątku do niedzieli, w godzinach 6-22.