Drapieżnik z bogatym jadłospisem (Opowieści z lasu, odc. 243)

Średniej wielkości ptak szponiasty, rozróżniany "po długiej szyi i ogonie oraz po dziobie skierowanym do przodu" – opisuje go portal ekologia.pl. Kto jest dzisiejszym bohaterem Opowieści z lasu?

Mowa o trzmielojadzie zwyczajnym, który w locie mocno przypomina myszołowa, na co również wskazuje ekologia.pl. Strona podaje, że trzmielojad występuje w wielu odmianach barwnych (od ciemnych, przez rdzawe, aż po jasne) i telegraficznie opisuje wygląd ptaka:

"Szyja nieco dłuższa. Tęczówki oczne żółte. Dziób ciemny, zaostrzony. Woskówka ciemna. Łuskowate pióra w okolicy oczu oraz dzioba. Skrzydła szerokie. Ciemna plama na nadgarstkach. Ogon długi, z ciemnym pasem na końcu. U typowo ubarwionego osobnika wierzch ciemnobrązowy. Spód jasny, ciemno prążkowany. Ogon również prążkowany. Nogi żółte, z czarnymi szponami". Samce trzmielojada mają niebioskoszarą głowę, są mniejsze i mają intensywniejsze barwy od samic.

Łacińska nazwa ptaka: apivorus, oznacza "zjadającego pszczoły", które są głównym składnikiem jego diety. Trzmielojad zdobywa pokarm na ziemi, a w jego menu znajdują się błonoskrzydłe owady i zwierzęta, a wśród nich gady, płazy i inne ptaki.

Serwis ptaki.info podaje, że długość ciała trzmielojada sięga 60 cm. Można go spotkać na terenie całej Polski, w znacznej mierze w lasach, "w sąsiedztwie terenów otwartych i polan".

Trzmielojada spotkamy "w prawie całej Europie i zachodniej części Azji", ptaki zimują w Afryce – uzupełnia strona medianauka.pl. Ptaki gniazdują "na skraju lasu, zwykle wysoko na drzewie liściastym. Samica raz w roku od połowy maja do połowy czerwca składa 2 jaja, które wysiaduje samiec i samica przez 30-35 dni. Pisklęta opuszczają gniazdo po 40 dniach" - informuje serwis.

Strona podaje też, że trzmielojad jest gatunkiem całkowicie chronionym w Polsce. Co ciekawe, spośród wszystkich rodzimych ptaków drapieżnych to on ma najbardziej odległe zimowiska. Jako że jesień trwa już w najlepsze, trzmielojady już jakiś czas temu odleciały, teraz wygrzewają się w słońcu środkowej Afryki. Wrócą do nas na wiosnę.

- Trzmielojady najliczniej w Polsce występują na wschodzie kraju i są związane głownie ze środowiskiem leśnym, najczęściej z żyznymi lasami liściastymi i mieszanymi w sąsiedztwie otwartych łąk czy polan – uzupełnia Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Ptak bywa obserwowany także nad lasami Nadleśnictwa Elbląg na Wysoczyźnie Elbląskiej – dodaje leśnik.