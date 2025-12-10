Droga do Stadionu Krakusa nie taka prosta

Co dzieje się ze sprawą budowy stadionu lekkoatletyczno-piłkarskiego przy ul. Krakusa? Dokumentacja inwestycji nadal jest opracowana, nie ma jeszcze decyzji środowiskowej w tej sprawie, która umożliwia przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę.

Prace nad dokumentacją inwestycji miały zakończyć się w lipcu, ale nadal trwają. - Czekamy na wydanie opinii w sprawie decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, termin został ostatnio przedłużony do 23 grudnia - informuje w odpowiedzi na nasze pytania Joanna Urbaniak z Biura Prasowego Prezydenta Elbląga.

Wykonawcą inwestycji jest firma AKINT, ms kosztować 287,4 tysięcy zł. Zakłada przebudowę istniejącego stadionu przy ul. Krakusa i dostosowanie go do wymagań Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Klasy IVA oraz Polskiego Związku Piłki Nożnej dla III ligi wraz z budynkiem administracyjno-socjalnym przy ul. Brzeskiej.

- Zakres zamówienia jest bardzo szeroki. Proponowane rozwiązania dotyczące stadionu lekkoatletycznego zostały przygotowane we współpracy i przedstawione środowiskom sportowym, które po modernizacji mają być głównymi użytkownikami tego obiektu. Przyjęte rozwiązania muszą spełniać kryteria wymagane do uzyskania certyfikatu PZLA klasy IVA oraz PZPN dla III ligi - przypomina Joanna Urbaniak.

Co oznacza klasa IVa w lekkiej atletyce? To obiekt z minimum 6 torami na prostej i łukach, z infrastrukturą do przeprowadzenia wszelkich konkurencji, zapleczem dla zawodników, sędziów, organizatorów oraz trybuną na 500 osób. Na stadionie mogłyby być organizowane nawet mistrzostwa Polski np. w kategoriach młodzieżowych.

Stadion przy Krakusa ma powstać do 2027 roku, jego budowa może kosztować nawet 20 mln zł. - Na realizację inwestycji poszukujemy źródeł zewnętrznych między innymi w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 - dodaje Joanna Urbaniak.

Przypomnijmy, że w tym roku mieszkańcy Elbląga zdecydowali w głosowaniu, że obiekt bę∂zie nosił nazwę Stadion Krakusa.