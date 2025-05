Dzień dziecka i sportu w Tolkmicku

31 maja w Tolkmicku odbędzie się dzień dziecka. 5 czerwca – dzień sportu. Co będzie się działo?

Dzień dziecka

Już 31 maja teren M-GOK w Tolkmicku zamieni się w prawdziwe królestwo dla dzieci! Z okazji Dnia Dziecka przygotowano mnóstwo atrakcji, które sprawią, że najmłodsi mieszkańcy gminy będą mieli dużo powodów do radości.

Od godziny 12:00 dostępny będzie wielki park dmuchańców, w którym każde dziecko, bez żadnych opłat, będzie mogło rozładować nadmiar energii. Nie zabraknie także innych atrakcji, takich jak kolorowe tatuaże, fantazyjne warkoczyki, malowanie twarzy oraz słodkie przekąski, które umilą czas najmłodszym uczestnikom. Zapraszamy wszystkie dzieci wraz z rodzicami do wspólnego świętowania!

Dzień sportu

Sportowe emocje, współzawodnictwo i wspaniała atmosfera – tak zapowiada się Dzień Sportu, który odbędzie się 5 czerwca na plaży miejskiej w Tolkmicku. Uczniowie szkół z całej gminy spotkają się, aby wziąć udział w licznych konkurencjach sportowych i aktywnie spędzić czas na świeżym powietrzu.

W programie znalazły się zarówno zawody indywidualne, jak i drużynowe, w tym popularne gry zespołowe: piłka nożna, siatkówka i dwa ognie. Organizatorzy zadbali jednak o jeszcze większą różnorodność – uczestnicy będą mieli okazję spróbować swoich sił w karate, ping-pongu, jeździe konnej oraz windsurfingu.

Dzień Sportu to nie tylko rywalizacja, ale przede wszystkim doskonała okazja do integracji i promowania aktywnego stylu życia wśród młodzieży. Zapraszamy wszystkich do kibicowania oraz aktywnego uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu!