 Elbląg oczami młodych. Zapraszamy na debatę

W środę, 20 marca, o godz. 17 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się debata pod hasłem „Elbląg oczami młodych” portEl.pl organizuje ją wspólnie z Młodzieżową Radą Miasta. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych, szczególnie uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów elbląskich uczelni.

Debata organizowana jest w ramach ogólnopolskiego projektu "Audytor wyborczy", który prowadzi Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (portEl.pl jest członkiem stowarzyszenia). Chcielibyśmy, podyskutować o tym, jak osoby młode widzą nasze miasto, jakie mają pomysły na to, co warto w Elblągu zmienić, czy i jak chcą angażować się w życie lokalnej społeczności. I co w ogóle wiedzą o samorządzie.

Debatę poprowadzi redaktor naczelny portEl.pl Rafał Gruchalski, gościem będzie Kamil Tajl, wydawca Tygodnika Tucholskiego (udział gościa z lokalnego medium z innej części kraju to wymóg projektu Audytor Wyborczy). W dyskusji wezmą udział także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta w Elblągu z przewodniczącym Pawłem Rynkowskim na czele, zaprosiliśmy również kilkoro radnych, którzy nie będą już ubiegać się o mandaty w nadchodzących wyborach, a chętnie podzielą się swoim samorządowym doświadczeniem.

Liczymy na szeroki udział młodych ludzi w dyskusji na temat naszego miasta. Początek środowej dyskusji o godz. 17. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!