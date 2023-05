Elbląg w raporcie władzy

Przez rok Elblągowi ubyło cztery tysiące mieszkańców. Tak przynajmniej wynika z najnowszego raportu o stanie miasta (za rok 2022), które przygotowały władze miasta. O czym możemy się z niego dowiedzieć?

Raport o stanie każdej gminy co roku musi przygotowywać dany wójt, burmistrz czy prezydent. Musi też się nad tym dokumentem odbyć debata i to na sesji Rady, na której głosowane jest wotum zaufania dla włodarza. W Elblągu stanie się to 26 czerwca, głos będą mogli zabrać mieszkańcy, pod warunkiem że zgłoszą swój udział co najmniej dzień przed sesją, a taki wniosek poprze 50 osób. W debacie może zabrać głos najwyżej 15 mieszkańców, więc obowiązuje zasada, kto pierwszy ten lepszy.

Elbląski raport ma ponad 700 stron i podzielony jest na 16 rozdziałów. Oprócz opisu, charakterystyki miasta i struktury samorządowej przedstawione w nim zostały między innymi szczegółowe informacje dotyczące majątku i finansów miasta, działania społeczne, edukacyjne, kulturalne, sportowe oraz inwestycyjne, realizowane w minionym roku. Znaleźć w nim można także szczegółowe dane na temat bezpieczeństwa, gospodarki komunalnej, mieszkaniowej, planowania przestrzennego, ochrony środowiska, rozwoju przedsiębiorczości, czy realizacji Budżetu Obywatelskiego.

- Już po raz piąty przedłożyliśmy Państwu Raport o stanie Miasta. Opracowanie to w sposób rzetelny i kompleksowy prezentuje sytuację naszego miasta i pracę samorządu w minionym 2022 roku. Znajdują się w nim informacje o działalności prezydenta miasta, w oparciu o realizację 4 polityk, 28 programów, 9 strategii i 238 uchwał Rady Miejskiej. Opracowany materiał przedstawia wszystkie ważne obszary życia gospodarczego i społecznego – zaznacza prezydent Elbląga Witold Wróblewski, dodając, że z 551 zadań zrealizował 450, częściowo zrealizował 66, a nie zrealizował 35.

- Niezrealizowanie, bądź częściowa realizacja zadań, wynikały z powodów niezależnych od prezydenta. To m.in.: długotrwałe procedury sprzedaży i nabycia nieruchomości, nierozstrzygnięte przetargi z powodu braku oferentów, wejścia w życie danego dokumentu w ostatnim kwartale 2022 r., brak chętnych podmiotów zewnętrznych do realizacji zadania, zależność realizacji zadania od decyzji podmiotów spoza samorządu, realizacja zadania w latach następnych wynikająca z zapisów dokumentów kierunkowych – piszą urzędnicy w raporcie.

My, jak co roku, przyjrzeliśmy się kilku liczbom z raportu. Nie wszystkie napawają optymizmem. W 2022 roku Elbląg mieszkało 113 912 osób, z czego 52,2 proc. stanowiły kobiety (stan na 30.06.22). To o 4 tysiące mniej niż w 2021 roku. Nadal więcej osób umiera, niż się rodzi. W 2022 roku w Elblągu przyszło na świat 546 dzieci, zmarło 1346 mieszkańców. Zawarto 597 małżeństw, w tym 441 śluby cywilne i 156 ślubów konkordatowych. Zarejestrowano 254 wyroki o rozwód i separację.

Z raportu dowiemy się także, że dług miasta na koniec 2022 roku wyniósł 291,6 mln zł (rok wcześniej 294,7 mln zł). A samorząd i wszystkie jego instytucje i spółki pozyskały 97,7 mln zł z funduszy zewnętrznych. (rok wcześniej było to 100,8 mln zł).

- (...) realizacja (budżetu - dop. Red.) następowała przy realnym spadku wpływów samorządowych oraz wzroście wydatków bieżących, będących następstwem wprowadzonych rozwiązań ustawowych i agresji Rosji na Ukrainę. Bolączką miejskich finansów jest inflacja i nałożona na to polityka centralna, realnie ograniczająca budżety miejskie, co dławi tak potrzebne każdemu samorządowi inwestycje. Jednak niezmienny w ostatnich latach jest jeden ważny budżetowy cel, to sukcesywne zmniejszanie miejskiego długu – argumentuje prezydent we wstępie do raportu.

Nam zabrakło w raporcie jednej ważnej informacji na tych ponad 700 stronach, podobnie było w poprzednich raportach. Jak Elbląg wypada na tle innych miast o podobnej wielkości, które nie są stolicami województw i w różnego rodzaju rankingach dotyczących potencjału miasta. Nie jest to oczywiście obowiązek prezydenta i urzędników wynikający z ustawy, by takie porównania w raporcie stosować, ale dałoby kompletny obraz potencjału Elbląga. Cały czas sygnalizujemy władzom miasta, że warto taki zapis do raportu wprowadzić, by obraz sytuacji Elbląga był pełniejszy.

Raport o stanie miasta za 2022 rok znajdziecie tutaj