Elbląg z budżetem na 2026 rok. Jaki będzie?

16 głosów za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące się – takim wynikiem Rada Miejska w Elblągu przyjęła budżet miasta na 2026 rok. Opiewa na prawie 1,2 miliarda złotych, z czego około 15 procent ma zostać przeznaczonych na inwestycje. Zobacz zdjęcia,

Budżet jednogłośnie poparli radni Koalicji Obywatelskiej i radny niezależny Piotr Opaczewski. W klubie Prawa i Sprawiedliwości nie wprowadzono dyscypliny głosowania, czego efektem był cztery głosy wstrzymujące się (Marek Pruszak, Jolanta Janowska, Jolanta Lisewska i Elżbieta Banasiewicz) oraz cztery przeciw (Sebastian Czyżyk-Skoczyk, Michał Rutkowski, Rafał Traks i Paweł Kowszyński). W obradach nie uczestniczył radny PiS Kamil Zdziech.

Budżet według PiS

- W projekcie budżetu znalazło się kilka oczekiwanych przez elblążan inwestycji, jak zakup nowego taboru tramwajowego, remont torowisk, modernizacja ul. Portowej, Mazurskiej, mostu Kardynała Wyszyńskiego, czy też remont Suwalskiej i Szczecińskiej, o co zabiegali radni PiS - mówił Marek Pruszak, przewodniczący Klubu Radnych PiS, przedstawiając stanowisko klubu.

Przypominał, że budowa nabrzeża Wyspy Spichrzów czy modernizacja przedszkola nr 8, o co walczyli rodzice, to efekt decyzji podjętych w czasach rządów PiS. Apelował do prezydenta o zwiększenie wydatków na inwestycje, podając za przykład miasta podobnej wielkości (Słupsk, Kalisz, Tychy, gdzie udział inwestycji to 20 procent) czy mniejszą Stalową Wolę (50 proc.). – Dzięki temu te miasta mogą się dynamicznie rozwijać. Elbląg tymczasem zajmuje 56. miejsce w rankingu miast na prawach powiatu na 66 ujętych w tej klasyfikacji – dodał.

(fot. Anna Dembińska)

- Dostrzegamy pewne zagrożenia dla budżetu. Po pierwsze, spadek dochodów miasta w związku ze zmniejszeniem subwencji o 75 mln zł, czego nie rekompensuje wzrost dochodów z PIT czy CIT. Po drugie, zbyt małe środki na modernizacje zasobów komunalnych i dlatego apelujemy o przeznaczenie dochodów ze sprzedaży majątku zaplanowanych na 62 mln zł na ten cel. Po trzecie, usprawnienie komunikacji miejskiej. Widzimy możliwość wprowadzenia bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców korzystających z programu i aplikacji „W Elblągu”. Uważamy też za niezbędne zaplanowanie większych wydatków na ochronę przeciwpowodziową miasta i ochronę przeciwpożarową Szpitala Miejskiego, miejskich spółek oraz szkół i przedszkoli – dodał radny.

Budżet według KO

Budżetu bronili radni Koalicji Obywatelskiej.

- Elbląg to jeden z najtańszych samorządów pod względem lokalnych opłat i podatków. Brak w 2026 r. podwyżek czynszów w mieszkaniach komunalnych, brak podwyżek podatku od nieruchomości dla mieszkańców i przedsiębiorców. Nowa polityka remontowa w Zarządzie Budynków Komunalnych, dopłaty do czynszów dla mieszkańców o niższych dochodach. Rekordowe wsparcie dla klubów sportowych, inwestowanie w bazę sportową – wyliczała Małgorzata Adamowicz, przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. – Zielone światło na inwestycje portowe i okołoportowe dała Unia Europejska. 200 milionów na ten cel to największy bodziec rozwojowy dla Elbląga od 50 lat.

Mówiła również o zakupie 10 tramwajów, termomodernizacji placówek oświatowych, remoncie mostu Kardynała Wyszyńskiego oraz pozyskaniu funduszy na modernizację przystani kajakowej czy orlika przy SP nr 4.

- Projekt uchwały budżetowej został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową. My popieramy wszystkie inicjatywy, które służą rozwojowi naszego miasta. Nie widzimy na razie negatywów. Złe sytuacje, które miały miejsce w ostatnim czasie, jak pożar w ZUO, Szpitalu Miejskim czy powódź, były zdarzeniami losowymi i oby było ich jak najmniej i byśmy sobie z nimi jak najlepiej radzili – stwierdziła.

Głosowanie poprzedziło dyskusja, w której nie brakowało politycznych akcentów. Radni obu klubów wzajemnie oskarżali się o to, kto (PO czy PiS) przyczyniło się do opóźnień w realizacji w dokończeniu drogi wodnej do Elbląga i kto bardziej przysłużył się miastu jako rząd spod danego partyjnego szyldu

Była nadwyżka, jest deficyt

A tuż przed głosowaniem okazało się, na co zwrócił uwagę radny PiS Rafał Traks, że niektórzy radni po wprowadzeniu autopoprawek prezydenta do budżetu nie otrzymali załączników ze szczegółami. A miało to spore znaczenie, bo po autopoprawkach nadwyżka budżetowa w wysokości 16,5 mln zł, jaka widniała w listopadowym projekcie budżetu (opiniowanym pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową), zamieniła się w prawie 30-milionowy deficyt, który ma być sfinansowany ze środków, jakie pozostały w budżecie z 2025 r. Radna prawny urzędu Michał Ogórek wyjaśnił, że po takich zmianach nie jest konieczne ponowne występowanie do RIO o opinię i po przerwie na wyjaśnienie sytuacji radni budżet przegłosowali.

Skąd zatem wzięła się różnica aż 46 milionów złotych między projektem z 15 listopada a 23 grudnia?

- Ta różnica wynika z tego, że mieliśmy jeszcze w tym roku zapłacić zaliczkę na dostawę tramwajów. Ustaliliśmy z dostawcą, że będzie to jednak w przyszłym roku, stąd ta zmiana. Nie wszystko da się przewidzieć w listopadzie. To jest po prostu techniczne przełożenie środków z jednego roku na drugi – powiedział nam Michał Missan, prezydent Elbląga.

Budżet Elbląga na rok 2026 opiewa na prawie 1,2 miliarda złotych, z czego 175,8 mln złotych jest przeznaczonych na inwestycje. Władze miasta nie planują zaciągać kolejnych zobowiązań, ale spłacać dotychczasowe na koniec 2026 roku dług miasta ma wynieść ok. 227 mln złotych, to jest ok. jednej piątej całego budżetu.

- Ogromnie mnie cieszy, że ta kwota powyżej miliarda stabilnie utrzymuje się na wysokim poziomie i że możemy dzięki temu realizować wszystkie rzeczy, które są potrzebne do życia naszym mieszkankom i mieszkańcom. Myślę, że możemy spodziewać się w trakcie roku, że poziom inwestycji będzie wyższy niż 15 procent. Zapewniam, że na koniec 2026 roku kwota inwestycji będzie o wiele wyższa niż obecnie planowana – stwierdził Michał Missan, dodając że interweniuje w Ministerstwie Finansów w sprawie zmniejszonej rządowej subwencji dla Elbląga.