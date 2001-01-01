Galeria pod psem i kotem  (Odc.378)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Berni został oddany do schroniska w kwietniu 2025 roku. Berni to kocur, który urodził się około 8.02.2024 roku. Jest odważnym i ciekawskim stworzeniem, które jako jedne z pierwszych wita osoby odwiedzające kociarnię. Berniego rozpiera energia, uwielbia zabawy i gonitwy. Berni lubi zarówno kocie jak i ludzkie towarzystwo.

Chorwacja trafiła do schroniska 4.08.2025. Chorwacja to śliczna suczka, która urodziła się mniej więcej 26.05.2025 r. Gdy dorośnie, Chorwacja będzie prawdopodobnie niedużym psem.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.