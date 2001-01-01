Galeria pod psem i kotem  (Odc.386)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Tola trafiła do schroniska 3.06.2025. Powiedziano nam, że suczkę znaleziono przywiązaną do drzewa przy drodze w miejscowości Pagórki.Tola to mała, dorosła suczka. Początkowo był przerażona sytuacją, w której się znalazła, ale powoli przyzwyczaja się do nowej rzeczywistości. Tola nie jest typem psa, który z ufnością i merdającym ogonem podbiega do każdego człowieka. Potrzebuje trochę czasu i zrozumienia, by zaufać. Ale, gdy już kogoś pozna, Tola kocha całym sercem.

Agentka trafiła do schroniska 11.03.2025 z ulicy Staffa. Ta dorosła, przecudowna i przekochana koteczka jest łagodna i bardzo spragniona kontaktu z człowiekiem. Lubi zagadywać każdego, kto przechodzi obok niej. Gdy już jest na rękach, mizianek nie ma końca. Koteczka jest przytłoczona schroniskiem. Wolałaby spędzać czas w ciepłym i cichym domku, otoczona kochającą rodziną. Dogaduje się z innymi kotami, ale z tymi o spokojnym usposobieniu. Charakterny kot z łatwością ją stłamsi

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.