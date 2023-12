Galeria pod psem i kotem (Odc.291)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to?, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

5 lipca 2021 roku świat Maksia runął. Jego opiekunka z uwagi na stan zdrowia, nie mogła dłużej opiekować się swoim przyjacielem. Wprost z mieszkania i domowych pieleszy Maks trafił za schroniskowe kraty. Jak mu wytłumaczyć, że pani już po niego nie wróci.? Maks początkowo był przerażony schroniskową rzeczywistością. Nie szczekał, nie zwracał na siebie uwagi. Nie był wylewny w stosunku do pracowników, czy wolontariuszy. Nie mając jednak innego wyjścia, z czasem przyzwyczaił się do nowego otoczenia i schroniskowego zgiełku. Maks to mały pisak, który ma 11 lat. Wedle słów jego dotychczasowej opiekunki, jest łagodnym i przyjaznym w stosunku do ludzi zwierzęciem, które nigdy nie przejawiało agresji. Jedyną jego wadą, o której pani wspomniała, było to, że, gdy zostawał sam w domu, szczekał. Kotek Michael trafił do schroniska listopadzie 2017 roku jako kilkunastotygodniowy kociak. Michael jest pełen energii, ale w stosunku do ludzi trochę nieśmiały. Kto da mu nowy dom? O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

oprac.daw