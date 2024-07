Galeria pod psem i kotem (Odc.323)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Stokrotka trafiła do schroniska 26 czerwca 2024 roku razem ze swoim rodzeństwem. Te śliczne kociaki urodziły się miesiąc wcześniej. Kto da jej dobry, kochający dom? Ania trafiła do schroniska 16.04.2024, ponieważ jej opiekun zmarł. Ania to piękna suczka w typie rasy owczarek niemiecki, która urodziła się 1.03.2013. Jest grzecznym i łagodnym psem, który wychowywał się z dziećmi. Reaguje na komendy i bez problemu zostaje w domu sama. Suczka nie przepada za małymi psami oraz kotami. Ania nie rozumie, dlaczego znalazła się w schronisku i bardzo chciałaby już to miejsce opuścić... O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

