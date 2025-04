Galeria pod psem i kotem (Odc.363)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Bielanek - od małego skrzacika w schronisku. Bielanek pierwszy raz trafił do schroniska jako mały kociak. Szybko znalazł dom, niestety 30.03.2023 znów znalazł się w schronisku.

- Powodem oddania były nawracające choroby układu oddechowego. Bielanek to około 3-leni kocurek. W stosunku do każdej osoby jest bardzo przyjaznym, czułym i spragnionym kontaktu z człowiekiem kotem. Chętnie wyleguje się w ramionach człowieka, jest absolutnie delikatnym stworzeniem - czytamy na stronie schroniska.

W stosunku do innych zwierząt również jest w pełni opanowanym kocim dżentelmenem. Dla Bielanka szukamy odpowiedzialnych osób, które będą świadome jego problemów zdrowotnych i wiążącym się z tym wydatków. Bielanek jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie/przeciwko chorobom wirusowym, odrobaczony, zaczipowany i wykastrowany.

Tyrion - czaderski facet. Jeśli szukasz przytulasa o wielkim sercu to zatrzymaj się na chwilę i poznaj Tyriona! Niech nie zwiodą Was jego gabaryty. Oczywiście, to silny gość, który jeśli chce gdzieś pójść, to tam pójdzie. Natomiast, nie za wszelką cenę, spokojnie, da się go opanować. W tej mocnej budowie kryje się słodki i czuły cielaczek. Tyrion uwielbia kontakt z człowiekiem i robi, co w jego mocy, by zwrócić na siebie jego uwagę.

- Jest rozpaczliwie spragniony troski i czułości. Ogonem wywija młynki i przykleja się do kraty, rozczulając nas przy tym doszczętnie. Tyrion dobrze dogadał się z innym samcem, nie dochodzi między nimi do żadnych konfliktów. Mijające go psiaki darzy zerowym zainteresowaniem - czytamy na stronie schroniska.

Tyrion pragnie, by móc wylegiwać się na kanapie, u boku kochających opiekunów. Tyrion jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie/przeciwko chorobom wirusowym, odrobaczony, zaczipowany i wykastrowany.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.