Pododdział z Westerplatte na święcie 16 pułku

Defilada żołnierzy w mundurach żołnierzy z Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte z września 1939 r. była jednym z elementów obchodów święta 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego w Elblągu. Z tej okazji elbląscy logistycy zaprosili mieszkańców na dni otwarte koszar. Zobacz zdjęcia i film.

- 16 Żuławski Pułk Logistyczny jako jedyna jednostka kultywuje tradycje Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Na co dzień oddajemy hołd żołnierzom, którzy tam służyli, walczyli za Rzeczpospolitą - mówił płk Piotr Pankowski, dowódca pułku.

Żołnierze z Wojskowej Składnicy Tranzytowej z Westerplatte zasadniczo byli umundurowani w mundur wz. 36. z sukna lub drelichu oraz hełmy wz. 31. Na zdjęciach możemy dostrzec także po dwie ładownice do mauzera. Na tle innych oddziałów piechoty II Rzeczpospolitej wyróżniało ich obuwie. Nosili buty saperskie (standardem były trzewiki), po to by mogli szybciej się ubrać i przybiec na zajmowane stanowisko.

1 września 1939 r. salwy z pancernika Schleswig-Holstein były jednymi z pierwszych elementów wybuchu II wojny światowej. Tego dnia Niemcy przeprowadzają dwa szturmy na Westerplatte.

- Jeżeli policzymy straty [niemieckiej - przyp. SM] kompanii szturmowej 1 września: zabitych, rannych, kontuzjowanych, generalnie wyłączonych z walki, to wynosiły one ponad 50 proc. Możemy mówić wręcz o szoku Niemców. W wyniku ran zginął dowódca kompanii szturmowej por. Henningsen. Początkowo Niemcy nie doceniali Westerplatte, uważali, że szybko je zajmą i o godzinie 12 będą już święcić triumf. W kolejnych dniach bardzo je przeceniali. Uważali, że znajdował się tam system podziemnych tuneli, że jest to jakaś ogromna twierdza. Tak naprawdę był to niewielki system placówek i niewielkich wartowni wzajemnie wspierających się ogniem - wyjaśniał Mateusz Jasik, zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej. - Cała załogę, biorąc pod uwagę zarówno oficerów, żołnierzy jak i zmobilizowanych pracowników cywilnych możemy określić jako żołnierzy dobrych, oficerów poprawnych lub wyróżniających się, tak jak Franciszek Dąbrowski, formalnie dowódca oddziału wartowniczego i szef szkolenia. Trudno mówić o wyjątkowej elitarności. Ich skuteczność wynikała z bardzo dobrego przygotowania terenu oraz licznych próbnych alarmów, szkolenia żołnierzy często na granicy wytrzymałości fizycznej. Polscy żołnierze na Westerplatte nie mogli wycofać się na druga linię, bo ta nie istniała. Nie mogli liczyć na zmianę, liczyć na odsiecz. Doskwierał im brak snu, pragnienie, przemęczenie fizyczne. W taki warunkach i z taką przewaga nieprzyjaciela, trwać na stanowiskach prawie 7 dni to był niebywały wyczyn.

fot. Anna Dembińska

Defilada, w której wziął udział pododdział w historycznych mundurach żołnierzy z Westerplatte był jednym z elementów obchodów święta 16 Żuławskiego Pułku Logistycznego w Elblągu. Z tej okazji żołnierze zorganizowali Dni Otwarte Koszar, podczas których mieszkańcy mogli uczestniczyć w uroczystym apelu i obejrzeć defiladę pododdziałów pułku oraz marynarzy z zaprzyjaźnionego 13 Dywizjonu Trałowców z Gdyni.

- Logistyka jest sercem armii. Bije nieustannie zapewniając wsparcie każdej jednostce, każdej operacji, każdemu żołnierzowi w potrzebie. Bez nas nie ruszy żadna kolumna, nie zatankuje żaden wóz, nie dotrze zaopatrzenie. Bez logistyki nawet najlepiej wyszkolony żołnierz, najbardziej nowoczesny sprzęt, doskonała strategia tracą swoją wartość - mówił płk Piotr Pankowski podczas uroczystego apelu. - To właśnie logistyka łączy plan z działaniem, teorię z praktyką, dowodzenie z wykonaniem. My, elbląscy logistycy, w codziennej służbie łączymy szacunek do historii z nowoczesnością.

- Jesteście sercem dywizji. Bez waszego wsparcia, bez tego, co robicie, żadne działanie nie ma sensu. Bądźcie dumni z tego, że jesteście logistykami - dodał gen. brygady Dariusz Machula, zastępca dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

fot. Anna Dembińska

Przed apelem odbyła się uroczystość otwarcia Sali Tradycji Pułku. O tym napiszemy w osobnym tekście. Złożono również kwiaty pod obeliskami upamiętniającymi kaprala Andrzeja Zielke i starszego szeregowego Krystiana Andrzejczaka, którzy polegli w 2004 r. w Iraku. Żołnierze ci służyli w 16 Żuławskim Batalionie Remontowym, którego tradycje kultywuje 16 Żuławski Pułk Logistyczny.