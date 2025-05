Galeria pod psem i kotem (Odc.364)

fot. arch. schroniska dla zwierząt

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Krówka to ok. roczna sunia, wyglądem przypominająca pitbulla. - W schronisku dała nam się poznać jako przesympatyczne, łagodne i bardzo towarzyskie stworzenie. Krówka jest niesamowicie spragniona kontaktu i pieszczot. Sunia uwielbia długie spacery po lesie, jest bardzo energiczna i aktywna. Podskakuje, podgryza smycz. To jeszcze psie dziecko, którego wiele trzeba nauczyć. Zdaje się, że wcześniej nikt nie zadał sobie tego trudu - piszą pracownicy schroniska. Krówka szuka świadomego i odpowiedzialnego opiekuna, który umiejętnie poprowadzi ją przez życie. Pokaże, co jest dobre, a co złe i stworzy jej upragnioną, bezpieczną przystań. Krówka posiada swoją książeczkę zdrowia, jest zaszczepiona przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, odrobaczona, zaczipowana. Wkrótce zostanie także wykastrowana. Pucek to śliczny, 8-miesięczny kocurek. Jest bardzo łagodnym i przymilnym stworzeniem. Kontakt z człowiekiem daje mu mnóstwo radości. Uwielbia harce i zabawy, ale także błogie lenistwo na ludzkich kolanach. - Póki co, w relacjach z innymi kotami bywa ostrożny i niepewny. Pucek potrafi korzystać z kuwety. Obecnie przebywa w tzw. domu tymczasowym - piszą pracownicy schroniska. Pucek posiada swoją książeczkę zdrowia, jest zaszczepiony przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczony, zaczipowany. Wkrótce zostanie także wykastrowany. O adopcji Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.

oprac. daw