Galeria pod psem i kotem (Odc.403)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Ginger trafił do schroniska 02.01.2026 Ginger urodził się mniej więcej 01.06.2025. Jest wesołym i odważnym kocurkiem, który lgnie do człowieka. Uwielbia zabawy i mizianie.

Lady - mała rozrabiaka. Lady została znaleziona 12.01.2026 na ul. Nowowiejskiej w Elblągu. Lady to młoda suńka, która ma zaledwie 15 tygodni. Aktualnie przebywa w domu tymczasowym. Jest bardzo energicznym pieskiem, który lubi się bawić, biegać i szaleć. Jest w ciągłym pędzie. Potrafi być zbyt nachalna, dlatego potrzebuje rozsądnego opiekuna, który wyznaczy granice i nauczy ją odpowiedniego zachowania

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.