Galeria pod psem i kotem (Odc.404)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Iwo został oddany do schroniska przez swoich opiekunów z powodu, jak nam powiedziano, jego agresji w stosunku do dzieci i brakiem czasu na pracę nad problemami psa. Iwo to mały psiak, który ma ok. 3 lat. Na razie jest przerażony schroniskiem i bardzo nieufny w stosunku do nowo poznanych osób. Dla Iwo szukamy osób doświadczonych w pracy z psami lękowymi, które mają tendencję do agresji. Niestety nie wiemy, kiedy i dlaczego zaczęły się takie problemy. Iwo jest niezrozumianym, przerażonym psem, którego nikt od samego początku dobrze nie poprowadził, nie próbował rozumieć i czytać jego sygnałów. Wierzymy, że znajdzie się osoba z wiedzą, cierpliwością i ogromnym sercem. Iwo posiada swoją książeczkę zdrowia, jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie i chorobom zakaźnym, odrobaczony, zaczipowany. Wkrótce zostanie także wykastrowany.

Maciuś trafił do schroniska 27.12.2025. Maciuś to młody kot, który uwielbia pieszczoty i lubi kręcić się blisko człowieka. Jednak jest też asertywny i ma swoje zdanie. Maciuś nie potrzebuje innych kotów do szczęścia. Maciuś jest kuwetkowy. Jest zaszczepiony przeciwko wściekliźnie/przeciwko chorobom wirusowym, odrobaczony, zaczipowany i wykastrowany.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.