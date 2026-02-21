\"Jest energia na dobrą imprezę!\" Studniówka ZSEiO

Studniówka Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, która odbyła się w nocy z 20 na 21 lutego, kończy tegoroczny sezon studniówkowy w Elblągu. Zobacz zdjęcia z zabawy maturzystów w Nowej Holandii. Zobacz zdjęcia.

Studniówka zaczęła się tradycyjnie - przemówieniami i przepięknie wykonanym przez uczniów polonezem (zobacz nagranie tutaj). Przed samą zabawą porozmawialiśmy chwilę z niektórymi jej uczestnikami.

- Czuję się przed tą studniówką bardzo dobrze, jest pozytywna atmosfera, czekałem na ten moment. Myślę, że czekam też na zakończenie szkoły. Nie wiem jeszcze, jakie mam dalsze plany, moim marzeniem jest, żeby mieć w życiu spokój. Raczej nie będę wiązał przyszłości z reklamą, bo na takim jestem profilu w szkole - przyznaje Patryk.

- Jest wyśmienicie, jest energia na dobrą imprezę, jesteśmy gotowi dobrze spędzić tę studniówkę. Ile się do niej przygotowywałem? Garnitur kupiłem na ostatnią chwilę i wybrałem pięć minut przed wyjściem - uśmiecha się Marcel.

- Od rana robiłam makijaż, fryzurę, sukienkę wybrałam już w grudniu. Co bym chciała robić po szkole? Nie zdradzam na razie moich planów - stwierdza stanowczo Amelia. Przyznaje, że na maturze boi się każdego przedmiotu, może z wyjątkiem... matematyki. - Swoim rówieśnikom życzę, żeby spełniali marzenia - dodaje.

Na początku studniówki głos zabrała m. in. dyrektor ZSEiO Kamila Boros.

- To nie jest sto dni, to jest siedemdziesiąt dwa dni do matury - zaznaczyła. - Ale dzisiaj to jest ten dzień, kiedy się bawicie, kiedy jesteście weseli, kiedy na chwilę się zatrzymujecie i wspominacie to, co było pięć lat temu, jak przyszliście do szkoły, jak się poznawaliście - podkreśliła. Życzyła też wszystkim miłej zabawy.

Najpierw studniówka, potem matura, a co po maturze? Z propozycją przychodzi AMiSNS.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoje studia na wyciągnięcie ręki!

Studniówka to jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na całe życie. Ten wyjątkowy bal, przeżywany w gronie przyjaciół i nauczycieli, jest symbolicznym pożegnaniem ważnego etapu szkolnej drogi, a jednocześnie pierwszym krokiem ku nowym wyzwaniom – maturze oraz decyzjom dotyczącym dalszej edukacji i przyszłości.

Drodzy Maturzyści, przed Wami wyjątkowy czas – miesiące pełne nauki, wyzwań i ważnych decyzji. To również moment poszukiwań uczelni, która nie tylko pomoże Wam rozwijać pasje, lecz także da solidne przygotowanie do wykonywania wymarzonego zawodu. Wybór miejsca dalszej edukacji może być łatwiejszy, niż myślisz.

Dlaczego warto studiować w AMiSNS w Elblągu?

Elbląg to miasto, które daje szerokie możliwości kształcenia bez konieczności wyjazdu do największych ośrodków akademickich. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przygotowała zróżnicowaną ofertę kierunków studiów, odpowiadającą na aktualne potrzeby rynku pracy.

Wśród dostępnych kierunków znajdują się m.in. psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z nich łączy solidne podstawy teoretyczne z praktycznym przygotowaniem zawodowym, umożliwiając studentom zdobycie kompetencji cenionych przez pracodawców i otwierających drogę do stabilnej przyszłości zawodowej.

Rozwijaj swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną, sprzyjającą komfortowej i efektywnej nauce. Studenci mogą liczyć na szerokie wsparcie w postaci stypendiów, programów wymiany międzynarodowej oraz aktywnie działających organizacji studenckich, które pozwalają łączyć edukację z życiem społecznym. Wszystko to sprawia, że Akademia tworzy przyjazne środowisko do nauki, rozwoju osobistego oraz budowania wartościowych relacji i wspomnień na lata.

Tegoroczny Maturzysto - życzymy Ci połamania pióra na maturze! Do zobaczenia na naszej uczelni – rekrutacja na studia rusza 1 czerwca!

_________________

Poznaj pełną ofertę kształcenia i odkryj możliwości, jakie dają studia w AMiSNS!

Strona uczelni:

https://amisns.edu.pl/

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej:

https://amisns.edu.pl/uczelnia/centrum-dism/

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

tel. 512 542 967

tel. 512 543 321