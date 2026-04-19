Galeria pod psem i kotem (Odc.412)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Grotka trafiła do schroniska 28.12.2025 roku z ul. Grottgera. Grotka ma obecnie około 5 lat, jest łagodna, uwielbia głaskanie oraz przesiadywanie na kolanach człowieka. Grotka jest zaszczepiona, zaczipowana, wykastrowana oraz odrobaczona.

Bim przyjechał do naszego schroniska 28.04.2022 z Ukrainy. Bim to średniej wielkości, ok. 5-letni psiak. Z uśmiechem, merdającym ogonem i nieukrywaną ekscytacją wita każdego znanego sobie pracownika i wolontariusza. Jest wesołym, sympatycznym stworzeniem, które po bliższym zapoznaniu staje się oddane i łagodne jak baranek. Bim jest szalonym, energicznym i aktywnym psiakiem. Na spacerach interesuje go wszystko dookoła, uwielbia eksplorować i cieszyć się wolnością. Bim podczas spacerów dobrze reaguje na inne psy, jednak jest typem zasobowym, tzn. pod żadnym pozorem nie dopuści do swojej miski ani nie pozwoli zabrać swojej zabawki. Dla Bima szukamy aktywnej i odpowiedzialnej rodziny, która nauczy go życia u boku człowieka.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.