Galeria pod psem i kotem (Odc.414)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Aza trafiła do schroniska 25.03.2026. Ma około trzy lata, to nieduża suczka. Trafiła tu po śmierci swojej opiekunki. Nikt z rodziny nie chciał Azy. Deklarowano, że jeśli nie przyjmiemy jej do schroniska, zostanie wyrzucona na polu, poza miastem. Aza to wspaniała, bardzo uczuciowa istotka. Garnie się do ludzi, kocha ponad wszystko. Chętnie wskakuje na kolana i rozdaje buziaki. Uwielbia spacerki i odkrywanie nowych szlaków. Aza dobrze czuje się w psim towarzystwie.

Molik trafił do schroniska 24.05.2016 jako kilkutygodniowy kociak. Molik to piękny, szary, pręgowany kocur, który w schronisku jest nieśmiałym stworzeniem.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.