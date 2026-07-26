Galeria pod psem i kotem (Odc.426)

Jedne uwielbiają się bawić, drugie wolą spokojniej spędzać czas. Niektóre od razu nawiązują nić przyjaźni, inne potrzebują nieco więcej czasu. Wszystkie łączy to, że czekają na kogoś, dla kogo będą ważne. Zwierzaki z elbląskiego schroniska najbardziej potrzebują ciepłego domu, w którym będą szczęśliwe. Może znajdą go u was?

Harmoniusz trafił do schroniska w marcu 2026 roku w wyniku interwencji wraz z 7 innymi kotami. Harmoniusz jest jeszcze trochę wycofany. Ładnie korzysta z kuwety. Jest zaszczepiony, odrobaczony. wykastrowany oraz zaczipowany.

Kalif trafił do schroniska w sierpniu 2025 roku z ulicy Narciarskiej. Kalif to średniej wielkości pies w średnim wieku ok. 5 lat. Gdy znalazł się w schronisku był zaniedbany – wychudzony i wyłysiały. Kalif w stosunku do nowo poznanych osób jest raczej nieufnym stworzeniem. Potrzebuje trochę czasu, by poczuć się bezpiecznie w nowym otoczeniu.

O adopcji

Za każdym razem staramy się niezwykle solidnie przeprowadzić wywiad z kandydatem na właściciela. Przestrzegamy zawsze przed braniem psa jako formy prezentu, zdarza się jednak, że taki prezent zaakceptowany przez jego odbiorcę, zostaje w jego domu do końca swoich dni. Decyzję o zakupie zwierzęcia bardzo często podejmujemy pod wpływem chwili, nie zastanawiając się nad konsekwencjami. Efekt złych decyzji można zobaczyć w schroniskach dla bezdomnych zwierząt na całym świecie, w milionach przerażonych i smutnych oczu. Więcej informacji o adopcji w linku. Telefon od elbląskiego schroniska: 55 234 16 46.