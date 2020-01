Ich rodzaj, wielkość i rozmieszczenie to nie przypadek (Opowieści z lasu, odc. 202)

fot. summa/Pixabay

Zima w lesie to okres przygotowań do wiosny. Właśnie w tym czasie leśnicy myślą o mieszkańcach lasu jakimi są ptaki, a środek tej pory roku to ostatni moment aby wykonać niezbędne czynności w lesie. - Co roku stare rozpadające budki lęgowe są usuwane, a w ich miejsce wieszane są nowe - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.

- Co roku wszystkie budki lęgowe, które nadają się do użytkowania, zostają otwarte po to, aby usunąć resztki zeszłorocznego gniazda. Czasami znajduje się w nim niewyklute jajo albo niedorozwinięty, młody ptaka, któremu z różnych przyczyn nie było pisane stać się dorosłym. Sprawa nie jest jednak całkiem prosta. Trzeba wiedzieć jakie budki wieszać dla jakich ptaków, na jakiej wysokości to robić, które miejsce w lesie wybrać oraz w jakich odstępach od siebie je zlokalizować – wyjaśnia Jan Piotrowski. "Budki lęgowe możemy podzielić ze względu na otwór wlotowy na zamknięte, które przeznaczone są dla większości gatunków dziuplaków, na budki lęgowe półotwarte, w których lubują się zwłaszcza pliszki, podpórki, przeznaczone dla jaskółek oraz kosze i platformy, czyli gniazda otwarte dla krukowatych, niektórych sów czy ptaków szponiastych. Wśród bardzo nietypowych i rzadziej stosowanych konstrukcji warto wymienić również platformy pływające przeznaczone dla ptaków związanych ze środowiskiem wodnym oraz szereg konstrukcji indywidualnych, budowanych pod zamówienie dla konkretnego gatunku" – czytamy na platformie internetowej Lasy Rysia eRysia w artykule „Ptasie M1. Apartamenty na miarę”. - Najbardziej popularne są budki zamknięte, a w nich największe znaczenie ma szerokość otworu wlotowego, która determinuje gatunki ptaków jakie nam się w niej zagnieżdżą – mówi leśnik. - Jeśli mamy swój ulubiony gatunek ptaka możemy spróbować do niego dopasować rodzaj budki lęgowej [więcej na ten temat w artykule powyżej - red.]. Jak dodaje leśnik wieszając budki trzeba kierować się pewnymi zasadami. - Najlepiej wywiesić budkę późną jesienią i zrobić to w sposób stabilny tak, aby nie bujała się na wietrze i była ustawiona pionowo lub lekko w dół z otworem skierowanym np. w stronę południowo - wschodnią. Unikamy kierunku zachodniego lub południowo -zachodniego, ze względu na wiatry. Budka powinna być wykonana z niepomalowanej deski i zawieszona na wysokości ok 4 -5 m, w odstępie 100 m dla pełzaczy, 30-50 m dla sikor. Szpaki, mazurki czy jaskółki dobrze znoszą najbliższe sąsiedztwo – dodaje Jan Piotrowski.

oprac. mw