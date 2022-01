Inkowie i plastikowe butelki (Opowieści z lasu, odc. 306)

Foliówka tu, foliówka tam, a tu woreczek foliowy oczywiście, o, jeszcze może to by się zawinęło w "folijkę". Na szczęście dziś (23 stycznia) obchodzimy bardzo ważne święto dla przyrody, a więc i dla lasu...

A jest to "Dzień bez opakowań foliowych". Warto mieć taki dzień, a jeszcze lepiej bez plastikowej butelki, bo - dla przykładu - gdyby podczas podboju ostatniej stolicy Imperium Inków Vilcabamby jeden z konkwistadorów napił się wody z plastikowej butelki i wyrzucił ją do lasu, to dopiero w naszych czasach uległaby ona ostatecznemu rozkładowi...

Torba foliowa rozkłada się ok 20, 40 lat, za to już plastikowa butelka, jakich można sporo uświadczyć w lasach, to ponad 450 lat, puszka po napoju do 200 lat, a gumowa podeszwa od starego buciora - 80 lat.

- Wymienione przez nas śmieci to jedne z najbardziej popularnych odpadów znajdowanych w lasach, choć na pewno lista mogłaby się tu rozbudowywać – tłumaczy Jan Piotrowski, lokalny leśnik. - Przy okazji święta z "Kalendarza świąt nietypowych" namawiamy Czytelników "Opowieści z lasu", aby szerzyli w swoich środowiskach trend do korzystania z jak najmniejszej ilości plastiku - dodaje.

Tylko w Nadleśnictwie Elbląg na zbieranie śmieci wydaje się ponad 100 tys. zł rocznie.

- W minionym roku postanowiliśmy usunąć niemal wszystkie kosze na śmieci, co skutkuje zmniejszoną ilością punktów gromadzenia się odpadów w lesie. Śmieci zbieramy w lesie przez cały rok, ich pierwszy "wysyp" pojawia się wraz z nastaniem cieplejszych dni i wiąże się z nieodpowiedzialnymi turystami - komentuje leśnik Nadleśnictwa Elbląg. - Niestety najwięcej wśród śmieci jest właśnie plastiku, czyli materiału, który dość długo się rozkłada i jest elementem obcym w środowisku. Dlatego namawiamy do korzystania z większej ilości opakowań stworzonych z materiałów, które szybko się rozkładają, powstają z odnawialnych zasobów i są naturalne, jak papier czy drewno – podpowiada Jan Piotrowski.

Niech ten dzień - i kolejne - upłynie nam nie z foliówkami, a raczej z torbą papierową lub lekką skrzyneczką z drewna, np. topolowego. Z okazji tego nietypowego święta naszym Czytelnikom i sobie życzymy, żeby śmieci w lesie było jak najmniej.