Jak i z czyjej inicjatywy uhonorować kobiety?

Utworzenie w Elblągu Skweru Praw Kobiet – petycję dotyczącą tej inicjatywy złożono w Urzędzie Miejskim w lipcu. Dziś (15 września) między innymi nad tą kwestią obradowała Komisja skarg, wniosków i petycji. Jak się okazuje, podobny, a jednak inny pomysł, zaproponowały elbląskie radne.

„Skwer Praw Kobiet”...

Najpierw przypomnijmy o samej inicjatywie, która swój początek miała 27 czerwca, gdy podczas wizyty eurodeputowanego Roberta Biedronia zaczęto zbierać w Elblągu podpisy. Złożony do ratusza projekt podkreśla, że kobiety na przestrzeni wieków wykazywały się licznymi osiągnięciami w walce o swoje prawa. W czasie zbierania podpisów podkreślano też, że kobiety, jeśli chodzi o formy upamiętnienia w mieście, nie są dostatecznie reprezentowane. Takie miejsce miało powstać u zbiegu ulic 12 lutego i Nowowiejskiej.

- To pierwszy etap do tego, by mówić o elblążankach, żeby dzieci i młodzież widziały, że również takie osoby w Elblągu są – mówiła w lipcu posłanka Monika Falej. Zaznaczała też, że inicjatorki powstania skweru chcą zrealizować to przedsięwzięcie ponad podziałami.

- Od 2006 r. jako elbląskie kobiety wychodzimy na czarne protesty, bierzemy udział w różnych ogólnopolskich strajkach – podkreślała wtedy Izabela Daciuk, zaangażowana w zbieranie podpisów pod wnioskiem. Przypomniała też o uczestnictwie elblążan w październikowych protestach, Strajku Kobiet. - Inne miasta nadają (takie nazwy – red.), stwierdziłyśmy, że też powinnyśmy taki skwer mieć – mówiła o inicjatywie.

- Liczymy na to, że nie będzie zawirowań, podtekstów, tylko zobaczenie kobiet, które tworzyły Elbląg i symboliczne docenienie ich w ten sposób – zaznaczała Monika Falej. Dodała, że w trakcie zbierania podpisów pod wnioskiem nie szukano poparcia polityków, radnych etc., podpisy zbierano na ulicach miasta i zebrano ich wtedy ok. 100. - Szukaliśmy miejsca, które nie jest w żaden sposób nazwane – podkreślała Monika Falej. - To oczywiście propozycja, radni i radne też mają swój głos i teraz im oddajemy pałeczkę - dodała. - Wybór oczywiście należy do radnych, ale zapoczątkowujemy pewną rzecz i myślę, że to dobry początek, by przywracać pamięć elblążanek – mówiła posłanka.

Podczas dzisiejszych obrad komisji przytoczono opinię prezydenta Witolda Wróblewskiego dotyczącą petycji. Prezydent negatywnie zaopiniował lokalizację skweru. W swoim piśmie wskazuje m. in., że skwer powinien być zwartym, niezabudowanym obszarem o charakterze rekreacyjnym. Powinien też mieć jednolity charakter prawny etc.

- Zaproponowana lokalizacja nie tworzy zwartej całości przestrzeni miejskiej właściwej do nazewnictwa – napisał prezydent.

W obradach komisji gościnnie uczestniczyła posłanka Falej. Podkreślała, że należy docenić elblążanki, ich wkład w historię miasta, a także dostrzec obywatelską inicjatywę, jaką było zebranie podpisów.

- Warto zaznaczyć, że prawie 100 osób podpisało się pod petycją – podkreśliła i dodała, że to mieszkańcy wskazywali to miejsce jako lokalizację skweru.

…czy po prostu „Kobiet”?

Co ciekawe, podczas obrad komisji wskazano, że cztery elbląskie radne złożyły projekt uchwały o zbliżonej tematyce, który ma być procedowany na najbliższej sesji Rady Miejskiej – dokładniej o nadaniu podobnej (ale nie takiej samej) nazwy skwerowi przy ulicach Pocztowej i Amii Krajowej.

- Ta lokalizacja otrzymała pozytywną opinię pana prezydenta – zaznaczył przewodniczący obradom Marek Osik.

- Co do idei uhonorowania elblążanek, które przyczyniły się do budowy naszego miasta, to chyba nikt z nas nie chciałby z tym polemizować – mówił radny Rafał Traks. Wyraził zastrzeżenia co do nazwy skweru zawartej w lipcowej petycji. - Nie wydaje mi się, aby w Elblągu prawa kobiet w jakimś stopniu były łamane czy jakoś naruszane – stwierdził. - Jesteśmy jednym z pierwszych krajów na świecie, gdzie te wyborcze prawa dla kobiet były wprowadzone – argumentował. Odniósł się też do zeszłorocznych protestów. - Nie miałem wrażenia, żeby te kobiety walczyły o swoje prawa, tylko walczyły o pełne prawa do aborcji – mówił. Przyznał, że może zgodzić się z pomysłem przedstawionym przez grupę radnych, aby uhonorować kobiety, jednak zaznaczył, że warto byłoby zmienić proponowaną nazwę, np. na Skwer Pionierek Elbląskich. Zgodził się, że proponowane w petycji umiejscowienie skweru przy Nowowiejskiej nie jest właściwe.

W tej ostatniej kwestii – lokalizacji takiego skweru - podobną opinię mieli inni członkowie komisji, stąd jednogłośnie zaopiniowali, by nie uwzględniać petycji.

- Co do nazwy skweru, możemy dyskutować, wiemy, że jest inicjatywa uchwałodawcza radnych, kobiet, gdzie jest propozycja „Skwer Kobiet”, nazwa bardzo ogólna, która, myślę, nie będzie dzielić, ale będzie łączyć – mówił radny Krzysztof Konert.

