 Jasna Strona Miasta już wkrótce w Elblągu! 

Elbląg już po raz kolejny stanie się miejscem spotkania pełnego inspiracji, radości i dobrej energii. W dniach 30–31 sierpnia 2025 roku na Placu Katedralnym odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Jasna Strona Miasta. To czas, w którym mieszkańcy mogą odkrywać piękno wspólnoty, rozwijać swoje talenty, budować relacje i po prostu dobrze się bawić.

W programie nie zabraknie atrakcji zarówno dla duszy, jak i dla ciała. Szczególną uwagę warto zwrócić na warsztaty tematyczne:

„Jasna Strona Ciebie” – spotkanie, które pomoże lepiej poznać siebie i odkryć swój potencjał.

– spotkanie, które pomoże lepiej poznać siebie i odkryć swój potencjał. „Moc relacji” – warsztaty o budowaniu dobrych więzi w rodzinie, przyjaźni i codziennym życiu.

– warsztaty o budowaniu dobrych więzi w rodzinie, przyjaźni i codziennym życiu. Szybkie randki – propozycja dla osób otwartych na nowe znajomości, w lekkiej i przyjaznej atmosferze.

Nie zabraknie też muzycznych emocji! Na scenie wystąpią:

Mateusz Ziółko i Jakub Tomalak

i zespoły: Nieboskłonni, Jedno Ciało, Magda Wesołowska i przyjaciele, Syjon i przyjaciele, QTobie

Spotkaj się z nami!

Podczas wydarzenia będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z naszymi gośćmi:

Anna Goledzinowska – była modelka i prezenterka telewizyjna, która przeszła drogę od życia w blasku fleszy do głębokiego nawrócenia. Dziś dzieli się swoją historią, promując wartości takie jak czystość przedmałżeńska i duchowe przebudzenie.

– była modelka i prezenterka telewizyjna, która przeszła drogę od życia w blasku fleszy do głębokiego nawrócenia. Dziś dzieli się swoją historią, promując wartości takie jak czystość przedmałżeńska i duchowe przebudzenie. ks. Rafał Główczyński – zakonnik ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów, znany jako „Ksiądz z Osiedla”. Prowadzi kanał na YouTube, gdzie w przystępny sposób rozmawia z młodymi ludźmi o wierze, codziennych wyzwaniach i wartościach.

Dziękujemy za wsparcie!

👉 Dziękujemy także wszystkim elblążanom za oddane głosy w Budżecie Obywatelskim! To dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu możemy realizować takie inicjatywy jak Jasna Strona Miasta i wspólnie zmieniać nasze otoczenie na lepsze.

Przyjdź i zobacz, jak wiele radości i dobra można odkryć w sercu miasta!

Program Jasnej Strony Miasta (plac katedralny, Elbląg)

Sobota, 30 sierpnia

13:00 – ROZPOCZĘCIE JSM 2025

13:30 – KSIĄDZ Z OSIEDLA

14:00 – MICHAŁ STĘCIAK – KONCERT

14:30 – QTOBIE – PEREGRYNACJA

15:00 – KSIĄDZ Z OSIEDLA

15:30 – KONFERENCJA ANNA ZJAWIŃSKA

16:00 – KSIĄDZ Z OSIEDLA

16:30 – JAKUB TOMALAK & KOCHA WIERNY UWIELBIA – KONCERT

17:40 – POLONEZ ELBLĄŻAN Z KSIĘDZEM Z OSIEDLA

18:00 – MATEUSZ ZIÓŁKO – KONCERT

19:00 – KSIĄDZ Z OSIEDLA

20:15 – MAGDALENA WESOŁOWSKA Z ZESPOŁEM – KONCERT

21:40 – TEATR OGNIA GRUPY HOGUERA I ALMA FUEGO

Niedziela, 31 sierpnia