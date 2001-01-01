 Jasna Strona Miasta już wkrótce w Elblągu! 

Elbląg już po raz kolejny stanie się miejscem spotkania pełnego inspiracji, radości i dobrej energii. W dniach 30–31 sierpnia 2025 roku na Placu Katedralnym odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – Jasna Strona Miasta. To czas, w którym mieszkańcy mogą odkrywać piękno wspólnoty, rozwijać swoje talenty, budować relacje i po prostu dobrze się bawić.
W programie nie zabraknie atrakcji zarówno dla duszy, jak i dla ciała. Szczególną uwagę warto zwrócić na warsztaty tematyczne:
- „Jasna Strona Ciebie” – spotkanie, które pomoże lepiej poznać siebie i odkryć swój potencjał.
- „Moc relacji” – warsztaty o budowaniu dobrych więzi w rodzinie, przyjaźni i codziennym życiu.
- Szybkie randki – propozycja dla osób otwartych na nowe znajomości, w lekkiej i przyjaznej atmosferze.
Nie zabraknie też muzycznych emocji! Na scenie wystąpią:
- Mateusz Ziółko i Jakub Tomalak
- zespoły: Nieboskłonni, Jedno Ciało, Magda Wesołowska i przyjaciele, Syjon i przyjaciele, QTobie
Spotkaj się z nami!
Podczas wydarzenia będzie możliwość bezpośredniej rozmowy z naszymi gośćmi:
- Anna Goledzinowska – była modelka i prezenterka telewizyjna, która przeszła drogę od życia w blasku fleszy do głębokiego nawrócenia. Dziś dzieli się swoją historią, promując wartości takie jak czystość przedmałżeńska i duchowe przebudzenie.
- ks. Rafał Główczyński – zakonnik ze Zgromadzenia Księży Salwatorianów, znany jako „Ksiądz z Osiedla”. Prowadzi kanał na YouTube, gdzie w przystępny sposób rozmawia z młodymi ludźmi o wierze, codziennych wyzwaniach i wartościach.
Dziękujemy za wsparcie!
👉 Dziękujemy także wszystkim elblążanom za oddane głosy w Budżecie Obywatelskim! To dzięki Waszemu wsparciu i zaangażowaniu możemy realizować takie inicjatywy jak Jasna Strona Miasta i wspólnie zmieniać nasze otoczenie na lepsze.
Przyjdź i zobacz, jak wiele radości i dobra można odkryć w sercu miasta!
Program Jasnej Strony Miasta (plac katedralny, Elbląg)
Sobota, 30 sierpnia
- 13:00 – ROZPOCZĘCIE JSM 2025
- 13:30 – KSIĄDZ Z OSIEDLA
- 14:00 – MICHAŁ STĘCIAK – KONCERT
- 14:30 – QTOBIE – PEREGRYNACJA
- 15:00 – KSIĄDZ Z OSIEDLA
- 15:30 – KONFERENCJA ANNA ZJAWIŃSKA
- 16:00 – KSIĄDZ Z OSIEDLA
- 16:30 – JAKUB TOMALAK & KOCHA WIERNY UWIELBIA – KONCERT
- 17:40 – POLONEZ ELBLĄŻAN Z KSIĘDZEM Z OSIEDLA
- 18:00 – MATEUSZ ZIÓŁKO – KONCERT
- 19:00 – KSIĄDZ Z OSIEDLA
- 20:15 – MAGDALENA WESOŁOWSKA Z ZESPOŁEM – KONCERT
- 21:40 – TEATR OGNIA GRUPY HOGUERA I ALMA FUEGO
Niedziela, 31 sierpnia
- 15:00 – ZESPÓŁ "SYJON" I PRZYJACIELE
- 15:45 – KSIĄDZ Z OSIEDLA
- 16:00 – MAGDALENA WESOŁOWSKA Z ZESPOŁEM
- 16:30 – ANDRZEJ KOŁAKOWSKI I ANDRZEJ DUFEK
- 18:00 – KSIĄDZ Z OSIEDLA
- 18:15 – ŚWIADECTWO ADAMA WORONOWICZA
- 18:40 – KSIĄDZ Z OSIEDLA
- 19:00 – POLONEZ ELBLĄŻAN Z KSIĘDZEM Z OSIEDLA
- 19:30 – JEDNO CIAŁO – KONCERT
- 20:30 – ELBLĄŻANIE TAŃCZĄ Z KSIĘDZEM Z OSIEDLA
- 21:00 – NIEBOSKONNI