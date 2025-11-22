Jest sobota, jest quiz. Rozgrzewka przed Wielkim Testem Wiedzy o Elblągu

Kto w tym roku zostanie zwycięzcą Wielkiego Testu Wiedzy o Elblągu? Przekonamy się 25 listopada, bo właśnie tego dnia zapraszamy wszystkich do udziału w wydarzeniu, organizowanym przez portEl.pl już po raz siódmy. Czeka świetna zabawa i wiele nagród, w tym główna - 3 tysiące złotych dla zwycięzcy, ufundowane przez prezydenta Elbląga. Przygotowaliśmy też kilka nowości. Dziś proponujemy Wam rozgrzewkę przed Wielkim Testem.

VII Wielki Test Wiedzy o Elblągu odbędzie się we wtorek, 25 listopada o godz. 18 w dużej sali kina Światowid. Zapisy do udziału właśnie ruszyły, można się zgłaszać mailowo pod adresem wielkitest@portel.pllub telefonicznie pod nr 55 235 39 76 (pn-pt. w godz. 9-15) do 25 listopada. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu, który ułatwi kontakt.

Szczegóły znajdziecie w tym linku.

Dziś proponujemy Wam rozgrzewkę przed Wielkim Testem Wiedzy o Elblągu. Życzymy dobrej zabawy i nie zapomnijcie pochwalić się na Facebooku wynikiem.

Kliknij w link i przejdź do rozwiązywania quizu.