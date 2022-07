Kamienna przygoda (Opowieści z lasu, odc. 332)

Piękne letnie weekendy zachęcają nas do wypoczynku na świeżym powietrzu. My proponujemy aktywny wypoczynek w lesie.

Długi dzień pozwala nam wybrać się na nieco dłuższe lub trochę bardziej wymagające wycieczki. Można więc spróbować sił z mniej oczywistymi ciekawostkami leśnymi jak chociażby wielkie głazy narzutowe. Dzięki masom lodu, ziemi i skał przesuwanymi podczas ostatniego zlodowacenia, Wysoczyzna Elbląska jest całkiem nieźle w nie "wyposażona".

- Poszukiwania głazów możemy rozpocząć od tych prostszych – opowiada Jan Piotrowski leśnik z Nadleśnictwa Elbląg. - Proponuję wycieczkę do Diabelskiego Kamienia w Bażantarni lub Świętego Kamienia, znajdującego się w wodach Zalewu Wiślanego pomiędzy Tolkmickiem a Fromborkiem. Po tej niewielkiej rozgrzewce możemy udać się do Pagórek, gdzie dość łatwo zajedziemy Cesarski Kamień zlokalizowany pomiędzy leśniczówką Górki a wsią. To kamień upamiętniający pierwszy przyjazd Cesarza Wilhelma II na te ziemie. Następnie można udać się ok. 1 km na północ od wsi Pagórki, po czym skręcając w lewo i schodząc w dół, dotrzemy do Kamienia Etzdorfa, upamiętniającego zarządcę Kadyn. Kamień jest zlokalizowany w wyjątkowo pięknych okolicznościach przyrody, przy dawnej drodze z Pagórek do Kadyn - opowiada Jan Piotrowski.

Na terenie tego leśnictwa znajdują się kolejne kamienne ciekawostki, jak chociażby Cmentarzysko Gigantów. Nieco bliżej Elbląga, na terenie leśnictwa Jagodno, odwiedzić możemy Karciany Kamień, znajdujący się w pobliżu nieistniejącego już majątku Zawiszyn. Nieopodal Próchnika, w dolince, leży Wieki Kamień, dawniej obok niego biegła droga z Pruchnika do Nadbrzeża. Całkiem blisko Elbląga, na Modrzewinie, dotrzeć możemy do Kamiennego Kręgu zlokalizowanego w pobliżu tak zwanego dawnego basenu czołgowego. Dotarcie do tych miejsc nie jest łatwe, już poszukiwanie dokładnych wskazówek w Internecie czy na mapach i w przewodnikach może się okazać ciekawą przygodą.

- Przed wyprawą w takie dość odosobnione miejsca pamiętajmy o właściwym przygotowaniu się. Pozostawmy w domu wiadomość, dokąd zmierzamy, naładujmy telefon komórkowy, zabierzmy coś do jedzenia i picia oraz ubierzmy długie spodnie, porządne buty i długi rękaw. Dobrze jest też uruchomić sobie aplikację mBDL z mapami leśnymi, która pozwala śledzić naszą trasę, dzięki czemu w razie gdybyśmy pomylili drogę, będziemy mogli wrócić do miejsca, z którego wyruszyliśmy w las. Zachęcamy też do korzystania z aplikacji Kraina Buka z licznymi atrakcjami, szlakami i grami turystycznymi - mówi Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg.