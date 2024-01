Kogo nagrodził prezydent?

Tradycyjnie podczas Koncertu Noworocznego wręczono Nagrody Prezydenta Elbląga za rok 2023 w ośmiu kategoriach. W tym roku wręczono też nagrodę honorową. Kogo Witold Wróblewski, prezydent Elbląga, zdecydował się wyróżnić? Wkrótce galeria zdjęć z wydarzenia.

- Co roku w święto Trzech Króli spotykamy się na Koncercie Noworocznym, żeby podsumować miniony rok i nagrodzić tych, którzy w rozwój naszego miasta wnieśli szczególny wkład. To dla mnie zawsze wielki zaszczyt i honor podziękować tym, którym Elbląg leży głęboko na sercu - mówił na początku wieczornego spotkania Witold Wróblewski.

Zanim o nagrodach i nagrodzonych, krótki ale istotny wątek poboczny. Przed wystąpieniem prezydenta Elbląga wyświetlono film podsumowujący wydarzenia i inwestycje w Elblągu w 2023 r., o zarówno promocyjnym jak i politycznym wydźwięku. Tak nagranie wideo, jak i przemówienie prezydenta, zawierało odniesienia do nie tylko samorządowej, ale i ogólnopolskiej polityki. Na styku tych dwóch jest oczywiście sprawa elbląskiego portu, mocno wykorzystywana w minionej kampanii wyborczej do parlamentu. O tych sprawach pisaliśmy już na naszych łamach dziesiątki razy. Dość powiedzieć, że podczas Koncertu Noworocznego przypomniano i krytykowano plany poprzedniego rządu, który chciał przejąć większość udziałów w porcie, a także mówiono o zapowiedziach nowych rządzących, którzy w przeciwieństwie do poprzedników dawniej sporny odcinek rzeki mają pogłębić, a port zostawić miastu. Póki co te kwestie pozostają jednak zapowiedziami. Tak czy owak, dzięki zmianom na ogólnokrajowej scenie politycznej lokalne władze mogły dziś sobie pozwolić na nieco triumfatorskiej narracji, bo "razem z mieszkańcami" zwyciężyły przeciwko "całemu aparatowi państwa" funkcjonującemu do ostatnich wyborów. Czy 2024 r. przyniesie zapowiedziane zmiany co do pogłębienia rzeki, jeszcze zdążymy się przekonać, na pewno nie omieszkamy powiedzieć "sprawdzamy".

Podczas wieczornego spotkania Witold Wróblewski dziękował za poprzedni rok przedsiębiorcom, instytucjom pomocy społecznej, placówkom oświatowym, instytucjom kultury, sportu, a także wszystkim mieszkańcom. Skierował też podziękowania do radnych miejskich i pracowników urzędu.

- To, co udało się osiągnąć w 2023 r., jest zasługą nas wszystkich. Wierzę, że przed nami jeszcze lepszy czas - stwierdził prezydent Elbląga. Ponownie mówił o "trudnym, ale bezpiecznym budżecie" na kolejny rok, oczekiwanym odblokowaniu funduszy unijnych, spadającym zadłużeniu miasta itp., itd. Gratulował też laureatom Nagród Prezydenta i złożył uczestnikom koncertu życzenia na 2024 r.

- Chciałbym wszystkim państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby ten nowy rok przyniósł wiele zdrowia i osobistych sukcesów, aby spełniły się państwa pragnienia i oczekiwania. Miastu życzę dalszego rozwoju i samych pozytywnych zmian. Niech będzie to dla nas wszystkich dobry czas - stwierdził włodarz Elbląga.

W ramach Koncertu Noworocznego wystąpiła Agnes Violin oraz Elbląska Orkiestra Kameralna. Przypomnijmy jeszcze, że Nagrody Prezydenta Elbląga są przyznawane od 1991 r.

TB

Nagrody Prezydenta Elbląga przyznano:

Przedsiębiorczość i innowacje: firma Frog sp. z o. o.

Firma powstała w 2015 r. To jeden z liderów branży prac podwodnych i hydrotechnicznych w Polsce. Spółka A&G to innowator w zakresie zabezpieczenia prac podwodnych – pomysłodawca Mobilnego Kontenerowego Kompleksu Nurkowego. Ośrodek Szkolenia Nurków Zawodowych FROG - organizator szkoleń dla nurków zawodowych, kierowników prac podwodnych i operatorów systemów nurkowych. Zakres działalności związany jest z pracami podwodnymi, eksploatacją małych jednostek pływających oraz szeroko rozumianym sektorem offshore. Spółka aktywnie wspiera również kilka fundacji oraz projektów charytatywnych. Największym z nich jest wsparcie dla fundacji Tleniak. Działalność kulturalno-historyczna jest częścią modelu biznesowego firmy. Ta część oparta jest na współpracy i udzieleniu wsparcia takim instytucją jak: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, Muzeum Morskie w Gdańsku, Muzeum Nurkowania w Warszawie, współpraca z fundacją Mare, i inne.

Działalność społeczna: Krystyna Adamska

Pomaga seniorom, ale szczególnie poświęciła się kombatantom. Opiekuje się 37 kombatantami, a wśród nich dwoma paniami w wieku 102 lat. Jest przewodniczącą Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Elblągu, pełni też wiele innych funkcji w organizacjach społecznych.

Ochrona zdrowia: Sebastian Niżnik

Jest fizjoterapeutą dzieci i noworodków w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym. Jest rehabilitantem głównie na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka, ale również zajmuje się edukacją rodziców w zakresie postępowania pielęgnacyjnego nad noworodkiem. Ma szczególne zasługi w przypadku rehabilitacji dzieci wcześniej urodzonych, czyli skrajnych wcześniaków poniżej 28 tygodnia ciąży. Od pierwszych dni życia wspomaga noworodki ćwiczeniami i rehabilitacją, co znacząco wpływa na ich rozwój i komfort życia.

Działalność oświatowa i naukowa: Zespół „Diamenty“ z Młodzieżowego Domu Kultury

Zespół wokalny „Diamenty” to młodzi artyści, których nie trzeba przedstawiać elbląskiej publiczności. Jest chlubą naszego miasta oraz Młodzieżowego Domu Kultury Do najważniejszych sukcesów minionego roku należą: Grand Prix dla zespołu (grupa najstarsza) na XXIX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie, Brązowy Aplauz w kategorii zespoły wokalne 13-16 lat na 43. Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie; drugie miejsce w kategorii zespoły 13-17 lat na III Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Rozrywkowej YOUR SONG 2023; drugie miejsce w kategorii zespoły dziecięco-młodzieżowe na XXII Festiwalu Kolęd i Pastorałek Jezierzyce 2023; wyróżnienie dla zespołu w kategorii 13-17 lat na X Festiwalu Kolęd, Pastorałek i Piosenek Bożonarodzeniowych w Krakowie;

wyróżnienia w kategorii zespoły do 12 lat oraz w kategorii zespoły od 13-17 lat na X Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Gdynia OPEN.

Sport i turystyka: Paulina Dąbrowska i Michał Dąbrowski

Trenerzy judo w IKS Atak (zbieżność nazwisk przypadkowa) z wielką pasją i zaangażowaniem przekazują swoim podopiecznym tajniki i filozofię judo. Swoim zawodnikom wskazują odpowiednią drogę, pomagają przełamywać bariery, uczą szacunku, tolerancji, walki fair play i godnego znoszenia porażek, a także starają się zmienić stereotypowe postrzeganie sportu osób z niepełnosprawnością wśród społeczności. Pod ich skrzydłami, zawodnicy wielokrotnie zdobyli medale Mistrzostw Polski i Pucharów Polski w Judo OzN, a drużyna utrzymuje się w trójce najlepszych w Polsce. Zwieńczeniem ciężkiej pracy zarówno zawodników, jak i trenerów są indywidualne medale zdobyte między innymi na Mistrzostwach Europy w ID Judo w Kolonii, Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi, Mistrzostwach Europy Osób z Zespołem Downa w Judo we włoskiej Ferrerze, Mistrzostwach Świata Osób z Zespołem Downa w Judo na Maderze, Międzynarodowym Turnieju ID Judo w Holandii. W ubiegłym roku zawodnicy trenowani przez Paulinę Dąbrowską i Michała Dąbrowskiego zdobyli najwyższe laury podczas Mistrzostw Świata Virtus Global Games we Francji, Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Berlinie oraz podczas Mistrzostw Europy Osób z Zespołem Downa w Padwie.

Kultura i sztuka: Orkiestra Wojskowa w Elblągu

Orkiestra Wojskowa utworzona została 7 maja 1944 r. w Sumach na terenie dzisiejszej Ukrainy. W Elblągu stacjonuje od 1949 roku. Jest jedną z najstarszych Orkiestr Wojskowych w Polsce, która w tym roku obchodzić będzie jubileusz 80-lecia istnienia. Koncerty Orkiestry zawsze budzą uznanie wśród mieszkańców naszego miasta. Do najważniejszych osiągnięć jakie Orkiestra Wojskowa posiada jest zajęcie I miejsca za wykonanie koncertu estradowego w 56. Konkursie Orkiestr Wojska Polskiego w Świeradowie Zdroju.

Działalność ekologiczna: Zespół realizujący inwestycję modernizacji Miejskiej Oczyszczalni Ścieków

Zakończona w ubiegłym roku inwestycja przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu była największym i najdroższym przedsięwzięciem w historii naszego miasta. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 198 mln złotych, z czego 101 mln to pozyskane fundusze unijne.

Inne: Stowarzyszenie Osób Represjonowanych i Poszkodowanych w latach 1980-1990 Regionu Elbląskiego

Stowarzyszenie powstało w 2003 roku. Zajmuje się między innymi organizacją i promowaniem aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym osób, które zostały dotknięte w stanie wojennym represjami. Stowarzyszenie powstało w 2003 roku. Jego celem jest również rehabilitacja osób dotkniętych represjami i popieranie roszczeń członków stowarzyszenia o naprawę krzywd, jakich doznały w stanie wojennym w znaczeniu moralnym i wymiarze materialnym, a także wszechstronna pomoc materialna i prawna, głównie zmierzająca do nabycia określonych praw i uprawnień przez członków stowarzyszenia. Stowarzyszenie dba również o kultywowanie pamięci o ówczesnych wydarzeniach i ludziach, którzy byli zaangażowani w szeroko rozumianą działalność opozycyjną. W swojej działalności utrwala wiedzę o tym, jak ważny był Elbląg i nasz region dla opozycji antykomunistycznej w czasach PRL-u.

Inne: Elbląski Klub Szefów Kuchni

Powstał w lutym 2018 r. Jego członkami jest ponad 20 doświadczonych restauratorów, producentów żywności, kucharzy oraz ludzi związanych zawodowo z gastronomią z Elbląga i okolic. Na jego czele stoją: Bartosz Majchrzak, Michał Denesiuk i Remigiusz Jasiński. Zadanie, jakie przyjęli na siebie mistrzowie kuchni to promocja produktów regionalnych, wspieranie talentów kulinarnych młodzieży oraz rozwój kulinarnej świadomości elblążan. Wielokrotnie z ich wiedzy i doświadczenia mogli czerpać młodzi adepci sztuki kulinarnej z Zespołu Szkół Gospodarczych. Klub na stałe współpracuje z samorządem przy organizacji: Elbląskiego Święta Chleba oraz Świątecznych Spotkań Elblążan. Od wielu lat Klub organizuje bale charytatywne, podczas których zbierają środki finansowe dla chorych na ich leczenie i rehabilitacje, zimą angażuje się w przygotowanie ciepłego posiłku dla bezdomnych elblążan. Ponadto wspiera szkoły, fundacje i stowarzyszenia organizując pokazy kulinarne podczas organizowanych przez nich eventów.

Nagroda honorowa: Gustaw Marek Brzezin

Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, który w ostatnich wyborach parlamentarnych uzyskał mandat senatora. Wcześniej był m. in. marszałkiem i wicemarszałkiem województwa warmińsko - mazurskiego. "Nagroda jest podziękowaniem za zaangażowanie i szeroko rozumiane wsparcie dla samorządu i mieszkańców Elbląga, którego doświadczaliśmy przez wiele lat pełnienia przez Gustawa Marka Brzezina funkcji marszałka województwa warmińsko - mazurskiego." - czytamy w uzasadnieniu przyznania nagrody.